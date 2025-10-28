Audi Concept C, il futuro delle sportive elettriche secondo il brand

La nuova Audi Concept C, presentata a Milano lo scorso settembre, continua a stupire e affascinare. Nonostante si tratti di una show car, il prototipo è completamente funzionante ed è omologato per la strada, diventando così molto più di un’auto da esposizione.

I designer della Casa dei quattro anelli hanno voluto creare un linguaggio di design inconfondibile, offrendo uno sguardo in anteprima sul futuro del brand. Tanto gli interni quanto gli esterni sono stati realizzati basandosi su una nuova filosofia di design che saranno trasposti sui modelli di prossima generazione.

Audi vuole incarnare quattro principi nel nuovo corso: chiarezza, tecnologia, intelligenza ed emozione. Tali aspetti saranno visibili in tutte le future creazioni di serie, che si ispireranno alla Concept C per linee e soluzioni all’avanguardia.

Infatti, la Concept C rappresenta un assaggio di quello che sarà la vettura che entrerà in produzione. La sportiva che deriverà dal concept unirà il piacere della guida con il cielo aperto, creando un prodotto elegante ma, al tempo stesso, prestazionale.

Audi ha voluto puntare su elementi che sottolineassero l’artigianalità di alto livello, valore che emerge soprattutto guardando gli interni che utilizzano materiali e colori accuratamente selezionati. Oltre a definire lo spazio, i designer hanno voluto sfruttare i materiali per creare esperienze sotto il profilo tattile, visivo ed emotivo.

Attraverso la combinazione unica che solo Audi Concept C, e tutte le vetture che ne deriveranno, può offrire, la casa tedesca va ad unire tecnologia ed emozione. L’esperienza d’uso degli strumenti di bordo è intuitiva e i comandi fisici restituiscono una qualità meccanica elevata, oltre a precisione e chiarezza di utilizzo.

Il display pieghevole da 10,4 pollici permette di visualizzare le informazioni con facilità ma, può essere nascosto nella plancia quando non è necessario. Tale scelta consente di rendere l’abitacolo pulito e armonioso senza accessori inutili e fuori posto.