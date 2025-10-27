Samsung Galaxy A56: arriva il primo aggiornamento di sicurezza di ottobre

One UI

Dopo un’attesa più lunga del previsto, Samsung ha finalmente iniziato la distribuzione della patch di sicurezza di ottobre 2025, e lo fa con una scelta inusuale: il primo dispositivo a riceverla è Galaxy A56. Una decisione che ha sorpreso molti, considerando che solitamente i modelli di punta come i Galaxy S o i pieghevoli della serie Z sono i primi a ottenere gli aggiornamenti mensili.

Un ritardo causato da Android 16 e One UI 8

Il rilascio arriva con qualche settimana di ritardo rispetto al calendario abituale di Samsung. La causa è legata al grande lavoro di integrazione di Android 16 e della nuova interfaccia One UI 8, il cui sviluppo ha rallentato la distribuzione delle patch mensili. Nelle scorse settimane, infatti, Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 erano già stati aggiornati con la patch di ottobre, ma solo come parte del pacchetto che includeva il passaggio ad Android 16. Il Galaxy A56 diventa dunque il primo smartphone non flagship a ricevere la patch di sicurezza autonoma, segno che il rollout è finalmente ripartito anche per i modelli già aggiornati al nuovo sistema operativo.

Tutte le novità del firmware A566BXXU6BYIF

L’aggiornamento in distribuzione pesa circa 400 MB ed è identificato dal firmware A566BXXU6BYIF. La presenza della lettera “U” nella sigla lascia intendere che non si tratti di un semplice aggiornamento di sicurezza, ma che possa includere anche ottimizzazioni minori o modifiche non documentate.

Tuttavia, le note ufficiali fanno riferimento esclusivamente a miglioramenti della sicurezza. La patch di ottobre include 14 correzioni di vulnerabilità presenti nel codice base di Android e 20 fix aggiuntivi specifici per l’ecosistema Samsung.

Tra i componenti interessati figurano:

la sicurezza del sensore di impronte digitali,

la piattaforma Samsung Knox,

l’integrazione con i Galaxy Watch,

e l’applicazione Contatti.

Si tratta di aree critiche che garantiscono una protezione più solida contro exploit e accessi non autorizzati. Per ora, la patch di ottobre è disponibile solo per Galaxy A56, ma il rollout globale è già in corso. Nei prossimi giorni raggiungerà gradualmente anche altri modelli della gamma Galaxy, dai mid-range ai flagship più recenti.

Gli utenti possono controllare manualmente la disponibilità andando in: Impostazioni → Aggiornamento software → Scarica e installa. In alternativa, il sistema invierà automaticamente una notifica quando l’update sarà pronto.