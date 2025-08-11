Galaxy Tab S11 Ultra: utenti delusi per la velocità di ricarica

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy Tab S11 Ultra, e dalle ultime informazioni emerse sembra ormai certo che la velocità di ricarica rimarrà invariata rispetto alla generazione precedente. I dati arrivano dalla certificazione cinese 3C, che conferma la ricarica cablata a 45W (15V/3A). La stessa adottata dal Galaxy Tab S10 Ultra. La scorsa settimana, anche un documento SGS Fimko aveva lasciato intendere tale scenario, e ora la conferma è praticamente definitiva. Il precedente modello, con batteria da 11.200 mAh, richiedeva circa due ore e venti minuti per la ricarica completa. La nuova versione vedrà un incremento della capacità della batteria, che salirà a 11.600 mAh. Un miglioramento pensato per garantire più ore di utilizzo continuo. Eppure, senza un aumento della potenza di ricarica o un’ottimizzazione significativa del processo, è plausibile che i tempi complessivi si allunghino leggermente.

Samsung: tempi di ricarica lunghi per il Galaxy Tab S11 Ultra?

A tale scenario si aggiunge l’arrivo del nuovo processore Dimensity 9400+, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, più efficiente. Tale novità dovrebbe garantire una gestione energetica più intelligente, riducendo i consumi durante l’uso quotidiano e permettendo di sfruttare al meglio la maggiore capacità della batteria. Va però ricordato che, pur migliorando la durata operativa, tale efficienza non ridurrà il tempo necessario per una ricarica completa.

Il Galaxy Tab S11 Ultra, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Con un possibile debutto a ottobre. Non resta che attendere e scoprire i dettagli principali relativi al nuovo dispositivo Samsung. Il quadro che emerge è quello di un’evoluzione misurata. Samsung punta a potenziare autonomia e prestazioni grazie a una batteria più grande e a un processore di nuova generazione. Ma non interviene su uno degli aspetti più criticati della generazione precedente. Nel mercato attuale, mantenere un limite di 45W potrebbe essere percepito come un possibile punto debole.