Pixel 11: alcuni Superfans testano in anticipo i nuovi smartphone

Quando Google decise di entrare nel mercato degli smartphone con la linea Pixel, l’obiettivo era di unire hardware e software in un’esperienza controllata. Oggi, con l’arrivo del Pixel 11, la strategia sembra compiere un ulteriore passo avanti. Ciò spostando parte del controllo direttamente nelle mani degli utenti. L’azienda di Mountain View, secondo quanto rivelato da Bloomberg, ha aperto un programma di collaborazione che coinvolgerà una selezione ristretta di appassionati chiamati Superfans. Quest’ultimi sono invitati a partecipare attivamente allo sviluppo del nuovo modello. Il progetto, definito internamente Trusted Tester, non è un semplice test di prodotto. Google intende raccogliere opinioni qualificate su aspetti tecnici e di design. Il tutto con l’obiettivo di plasmare lo smartphone secondo le esigenze reali di chi utilizza da anni la serie Pixel.

Google Pixel 11: i dettagli del nuovo programma per i “Superfans”

Saranno scelti 15 partecipanti, selezionati per la loro conoscenza approfondita e passione verso i dispositivi e il software dell’ecosistema. L’iniziativa prevede limiti precisi: non potranno prenderne parte minorenni, giornalisti, dipendenti dell’azienda o membri di governi. Ogni tester dovrà firmare un accordo di non divulgazione e custodire il dispositivo in una cover protettiva fornita dalla stessa Google. Così da evitare fughe di informazioni sul design o sulle funzionalità.

Al momento, come anticipato, la partecipazione resta un privilegio per pochi. Nel dettaglio, il programma è disponibile soltanto in Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Tale limitazione geografica riflette l’intenzione di testare il modello collaborativo nei mercati più maturi per la linea Pixel. Aree in cui la community è già consolidata.

Con il Pixel 11, Google sperimenta una forma di co-creazione che potrebbe ridefinire il modo in cui i dispositivi vengono progettati. Coinvolgere direttamente gli utenti più fedeli non è soltanto un gesto di apertura. Ma anche una scommessa sul valore della competenza collettiva. Se il progetto di Google dovesse avere successo, l’esperienza dei Superfans potrebbe diventare un precedente capace di influenzare l’intero settore tecnologico.