Google Play Store: cambia il look con lo stile Material You 3 Expressive

Google Play Store

Prosegue il lavoro di Google per uniformare l’aspetto delle proprie applicazioni al nuovo linguaggio grafico Material You 3 Expressive, la più recente evoluzione del design introdotto con Android 14 e ora in fase di estensione a tutto l’ecosistema. Dopo Maps, Messaggi, Wallet, Documenti e Contatti, è arrivato il momento del Google Play Store, che si prepara a ricevere un aggiornamento estetico capace di rendere l’interfaccia più coerente, moderna e dinamica.

Un’evoluzione graduale ma mirata

Le modifiche sono state individuate nella versione 48.4.38-31 del Play Store, dove compaiono già nel codice ma non sono ancora attive per tutti gli utenti. Google, come di consueto, ha scelto di attivare progressivamente le novità lato server, così da monitorare la risposta del pubblico e correggere eventuali imperfezioni prima del rilascio globale. Il nuovo stile Material You 3 Expressive introduce colori più vivaci e transizioni fluide, ma soprattutto una maggiore profondità visiva, in linea con le nuove linee guida che puntano a un’interfaccia più naturale, tridimensionale e leggibile.

Le principali novità del nuovo Play Store

Una barra di stato più dinamica

Uno dei primi dettagli già attivi è la sfumatura della barra di stato: quando si scorre verso il basso nelle pagine di app e giochi, il colore cambia gradualmente per creare una sensazione di continuità e movimento. Si tratta di un intervento minimo, ma contribuisce a rendere l’esperienza più elegante e coerente con quella di Android 16, dove le transizioni visive sono parte integrante del linguaggio Material 3 Expressive.

Nuove schede promozionali più leggibili

Un’altra modifica riguarda le schede grafiche nella home del Play Store e nelle sezioni tematiche. Finora i testi comparivano direttamente sopra le immagini promozionali; con il nuovo aggiornamento, invece, il testo verrà separato dalla grafica e collocato in un riquadro dedicato, migliorando leggibilità e ordine visivo. È una soluzione già sperimentata in Google Maps e Google Foto, che permette di rendere i contenuti più chiari senza sacrificare l’impatto visivo delle immagini.

Un nuovo indicatore di caricamento

Google ha deciso di sostituire la classica rotella di caricamento con un nuovo indicatore animato che pulsa e cambia forma. L’animazione, in pieno stile Material You 3 Expressive, è pensata per trasmettere fluidità e ritmo, riducendo la percezione dell’attesa e rendendo l’interazione più piacevole anche durante i momenti di inattività.

Un ecosistema sempre più coerente

Con questo aggiornamento, il Google Play Store si allinea alle modifiche già introdotte nelle altre app di sistema, contribuendo a unificare l’esperienza d’uso di Android su smartphone, tablet e dispositivi desktop. L’obiettivo di Google è chiaro: creare un linguaggio visivo unico che adatti automaticamente colori, sfondi e elementi UI al contesto e alle preferenze dell’utente, pur mantenendo una coerenza visiva su tutto l’ecosistema.