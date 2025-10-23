Onedrive E Samsung: fine della sincronizzazione della galleria con la One UI 8.5

Dopo anni di integrazione tra i servizi cloud di Microsoft e Samsung, arriva la conferma ufficiale. Sembra infatti che con l’arrivo della One UI 8.5, la sincronizzazione automatica della Galleria Samsung con OneDrive sarà definitivamente interrotta. Tale indiscrezione trova conferma nei firmware trapelati della nuova interfaccia basata su Android 16, che debutterà in versione stabile insieme alla serie Galaxy S26.

Secondo quanto emerso, l’11 aprile 2026 sarà la data in cui il collegamento tra i due ecosistemi verrà disattivato. Da quel momento, le foto e i video salvati nella Galleria non potranno più essere sincronizzati automaticamente con il cloud Microsoft. Ciò segnerà la fine definitiva di una collaborazione iniziata nel 2021, quando Samsung aveva dismesso definitivamente SamsungCloud in favore di OneDrive. La decisione segna un cambio di direzione importante per l’azienda sudcoreana, che potrebbe scegliere di rilanciare un proprio sistema di archiviazione o di puntare su un’integrazione più ampia con altri servizi.

Samsung guarda al futuro: possibile il ritorno di Samsung Cloud

La notizia della separazione arriva dopo mesi di segnali. Stringhe di codice, riferimenti nei firmware e test interni avevano già lasciato intendere che il legame tra Samsung e Microsoft fosse destinato a spezzarsi. Ora la conferma appare quasi definitiva. Resta da capire quale sarà la mossa successiva del colosso sudcoreano. Molti analisti ipotizzano un ritorno di Samsung Cloud magari con un’integrazione più profonda nell’ecosistema Galaxy. Scelta questa in linea con le nuove funzioni basate sull’IA introdotte.

Gli utenti, in ogni caso, potranno continuare a utilizzare altri servizi di cloud storage per il backup delle immagini, dai più noti come Google Drive e Dropbox fino ad alternative di terze parti. Ad ogni modo, la separazione con OneDrive rappresenta una piccola rivoluzione per milioni di utenti abituati alla sincronizzazione automatica e integrata tra dispositivi Samsung e piattaforma Microsoft.

La prima Open Beta della One UI 8.5 è attesa entro la fine di novembre 2025, probabilmente a partire dai Galaxy S25, e porterà con sé tutti i dettagli di questa transizione.