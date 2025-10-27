OnePlus 15 e Ace 6: potenza mai vista e debutto imminente in Cina

È stato il presidente Li Jie a svelare la notizia più attesa su Weibo: OnePlus 15 e OnePlus Ace 6 verranno presentati in Cina il 17 ottobre. L’immagine condivisa mostra i due dispositivi affiancati, con il OnePlus 15 sulla sinistra, elegante e sottile, e l’Ace 6 sulla destra, più possente. Il flagship ha già mostrato la propria linea in un unboxing anticipato, lasciando poco spazio ai segreti. OnePlus ha puntato tutto sul display OLED da 165Hz, il primo del marchio con risoluzione 1,5K e una luminosità minima di 1 nit. Una fluidità così elevata può davvero cambiare la percezione della velocità? Il pannello promette una resa cromatica impeccabile e una visione confortevole anche al buio. Sotto la scocca, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la più recente piattaforma Qualcomm, che spinge le prestazioni verso nuovi limiti. Un chip destinato a garantire potenza pura, reattività istantanea e gestione termica migliorata.

Fotocamere da professionisti e ricarica ultraveloce nel nuovo OnePlus

La sezione fotografica del OnePlus 15 punta in alto con un sensore principale Sony LYT-700 da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo a periscopio Samsung JN5 da 50 MP e da una ultra-wide da 50 MP. Un trio capace di trasformare anche uno scatto casuale in un’immagine da studio? Le premesse lasciano pochi dubbi. La batteria da 7.000 mAh promette autonomia estrema, supportata da una ricarica cablata da 100W e wireless da 50W. In pochi minuti, lo smartphone è pronto a ripartire. Il design rimane pulito, con materiali premium e una scocca pensata per dissipare il calore in modo efficiente.

Il OnePlus Ace 6, destinato forse al mercato globale come OnePlus 15R, si presenta come alternativa più accessibile, ma con una dotazione tutt’altro che modesta. Monta un display BOE OLED 1.5K con refresh rate a 120Hz e sensore a ultrasuoni sotto il pannello. Il chip Snapdragon 8 Elite assicura prestazioni di alto livello, mentre la batteria da 7.800 mAh con ricarica rapida da 120W spinge l’autonomia oltre le aspettative. Il telaio in metallo, la probabile certificazione IP68 e ColorOS 16 basato su Android 16 completano un quadro da dispositivo premium.