Apple: negli USA il fornitore BOE finisce nella lista nera?

BOE si trova nuovamente al centro di tensioni politiche e commerciali. Le quali potrebbero influenzare il suo futuro, soprattutto negli Stati Uniti. L’azienda cinese, nota per la produzione di display destinati agli iPhone base di Apple, ha evitato un possibile blocco delle sue attività negli USA. Quest’ultimo è legato a una controversia legale con Samsung riguardante brevetti e diritti di proprietà intellettuale. Eppure, nuove complicazioni stanno emergendo da un fronte diverso: il Dipartimento della Difesa statunitense. Il quale ha inserito BOE sotto osservazione per presunti legami con l’esercito cinese, come riportato da Reuters.

Nuovi problemi per l’azienda che produce display per Apple

Tale indagine è stata formalizzata all’interno del progetto di bilancio della Difesa degli Stati Uniti per il 2026. L’emendamento esplicita una dura critica a Pechino, accusandola di sovvenzionare la produzione di tecnologie per piccoli display con possibili impieghi militari. Tale strategia sarebbe, secondo il testo, un modo per alterare la concorrenza globale e mettere a rischio le catene di approvvigionamento considerate sicure dagli Stati Uniti. In particolare per scopi difensivi. Tale posizione riprende e rafforza una narrazione che già aveva trovato spazio in una lettera inviata dal Congresso al Dipartimento della Difesa nel 2024. Qui BOE veniva indicata come una realtà fondata con scopi legati alla difesa nazionale cinese.

Va però sottolineato che, anche se BOE dovesse essere ufficialmente inserita nella cosiddetta lista nera del Pentagono, ciò non comporterebbe automaticamente un blocco o una rottura immediata dei rapporti con Apple. Al momento, né BOE né Cupertino hanno rilasciato commenti ufficiali su questa vicenda.

La presenza in tale lista non vieta alle aziende di collaborare con soggetti statunitensi nell’ambito del mercato civile. Naturalmente, un inasprimento delle tensioni geopolitiche potrebbe modificare tale quadro in futuro, ma per ora le conseguenze si limiterebbero a impedire a BOE di partecipare a contratti con il Dipartimento della Difesa. Tracciando così una netta linea di demarcazione tra interessi commerciali e questioni di sicurezza nazionale.