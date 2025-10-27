Ad
Euronics: magie e incantesimi tecnologici con le offerte più FOLLI

Con Euronics scopri Halloween come in Hocus Pocus tra gadget stregati, risparmi magici e serate piene di sorprese digitali imperdibili

scritto da Rossella Vitale
Immagina: cammini nelle serate prima di Halloween con il vento che scompiglia le foglie e la sensazione che ogni cosa possa trasformarsi in magia. Le risate di bambini e spiriti immaginari si mescolano, e in questo scenario compare Euronics come un libro di incantesimi: tra luci tremolanti e ragnatele invisibili, ogni angolo offre la possibilità di scoprire qualcosa di speciale. Non servono bacchette o filtri magici, perché le promozioni stesse sembrano incantate, quasi come le stramberie e gli scherzi del fantasma combinaguai di “Beetlejuice”. La tecnologia si trasforma in un ponte tra realtà e fantasia: ogni dispositivo sembra pronto a prendere vita e accompagnarti in serate di divertimento, musica e film a tema Halloween. Il brivido si fa dolce, la notte diventa giocosa, e ogni piccolo dettaglio regala un sorriso. In questo scenario, Euronics è un portale che rende speciale ogni momento, dove la convenienza è la vera pozione stregata.

Euronics e le magie tech ultra scontate

Da Euronics, la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red costa €399, pronta a rendere pulito ogni angolo. La Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz è a €599 da Euronics, per film e serate magiche. L’ACER Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 Silver costa €599 da Euronics, perfetto per lavoro o studio. Da Euronics, la BOSCH Asciugatrice Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E è a €499, la EPSON ECOTANK ET-1810 Nero a €139, e il SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB Gray a €229. L’OPPO RENO13 F 5G 8+256 Granite Grey è a €249 da Euronics, mentre i gamer troveranno SONY ASTRO BOT PS5 a €68,99, SONY GHOST OF YOTEI a €79,99, e Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed. Nero a €509,99. Ogni prodotto di Euronics porta un tocco di magia nella notte di Halloween, proprio come gli scherzi e le sorprese del folle Beetlejuice.

