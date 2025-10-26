WhatsApp e Messenger: nuovi interventi per la sicurezza

Con l’aumento delle frodi online, le piattaforme di social devono rafforzare le proprie strategie di sicurezza. A tal proposito, Meta ha annunciato un ampliamento delle sue iniziative dedicate alla prevenzione. Con un focus sulle persone anziane, ritenute tra le più vulnerabili. L’azienda ha introdotto nuove funzionalità sui propri servizi principali (WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram). Ed ha avviato collaborazioni con enti pubblici e privati. Ciò per creare un approccio coordinato alla tutela degli utenti. Tra le novità, WhatsApp ha implementato un avviso automatico che segnala quando uno schermo viene condiviso durante una videochiamata con un contatto sconosciuto. Un comportamento spesso sfruttato dai truffatori per ottenere dati sensibili. Messenger, invece, sta sperimentando un sistema di rilevamento dei messaggi sospetti. Capace di analizzare conversazioni potenzialmente rischiose tramite AI. Tali strumenti si affiancano all’uso di Passkey su diverse piattaforme. Un metodo di accesso sicuro basato su impronta digitale, volto o PIN. E ai programmi Security Checkup e Privacy Checkup, che guidano gli utenti nella revisione delle impostazioni di sicurezza e privacy.

Cosa cambia per WhatsApp, Messenger e le piattaforme Meta

Per affrontare le recenti minacce, l’azienda collabora con organizzazioni come il National Elder Fraud Coordination Center, AARP, Amazon, Google e Microsoft. Condividendo informazioni e supportando indagini su gruppi criminali transnazionali. Progetti formativi come il seminario “Cyber Smart Senior” a Bangkok, così come le partnership con la Tech Against Scams Coalition e il Fraud Watch Network, mirano a fornire competenze pratiche agli utenti. Oltre che a sensibilizzare le comunità locali sui rischi delle truffe online.

Le campagne educative si estendono anche all’Europa e all’Asia, coinvolgendo creatori digitali, università e influencer locali. Ciò per promuovere comportamenti sicuri, come l’autenticazione a due fattori e l’uso dei canali ufficiali per assistenza. Meta sottolinea che il contrasto alle truffe e il miglioramento della sicurezza delle piattaforme rappresentano un impegno permanente. Destinato a tutelare utenti di tutte le età e a favorire una cultura digitale più consapevole. L’iniziativa di Meta evidenzia come collaborazione, educazione e strumenti avanzati possano diventare leve decisive per costruire un ecosistema digitale più sicuro.