iPad pieghevole: la realizzazione risulta più complicata?

L’industria dei dispositivi pieghevoli sta attraversando un grande fermento. A tal proposito, Apple sembra pronta a fare il suo ingresso nel segmento. Ciò iniziando con un iPhone pieghevole, atteso nei prossimi anni. A cui si aggiunge un progetto ancora più ambizioso. Ovvero un iPad dotato di un display flessibile di grandi dimensioni. Secondo le informazioni emerse da fonti vicine all’azienda, tale dispositivo sarà caratterizzato da un pannello da 18 pollici. Sviluppato in collaborazione con Samsung. Si tratta di un iPad che da chiuso avrà le dimensioni di un laptop da 13 pollici. Il tutto con un peso di circa 1,5 kg. Ovvero quasi tre volte quello di un iPad Pro 13”, rendendo evidente la sfida tecnica legata a portabilità e usabilità.

Apple: cosa sappiamo sul prossimo iPad pieghevole

Un aspetto centrale nello sviluppo riguarda la gestione dei segni di piega. Un problema che Apple sta cercando di risolvere con le stesse tecnologie che dovrebbero apparire sull’iPhone pieghevole. Le grandi dimensioni del pannello, però, complicano il processo. Inoltre, aumentano notevolmente i costi di produzione. A tal proposito, infatti, sembra che il prezzo stimato per tale dispositivo potrebbe avvicinarsi ai 4.500 euro. Ovvero circa tre volte quello di un iPad Pro tradizionale.

Le difficoltà tecniche hanno un impatto anche sulle tempistiche. L’azienda aveva inizialmente pianificato il lancio per il 2028. Ma i problemi incontrati nello sviluppo potrebbero spostare la disponibilità commerciale fino al 2029. O addirittura al 2030. Resta incerta la decisione di Apple. Bisognerà attendere per capire se l’azienda continuerà nonostante i ritardi o sospenderà il progetto. Ciò per valutare se il mercato giustifichi l’investimento.

Il possibile arrivo di un iPad pieghevole rappresenta più di una novità tecnologica. Segnala una trasformazione dei concetti di tablet e laptop, e una sfida per tutto il settore dei dispositivi mobili. Se Apple riuscirà a superare ostacoli tecnici e logistici, il mercato potrebbe assistere a un’accelerazione nell’adozione di prodotti pieghevoli. Ridefinendo così le aspettative dei consumatori su portabilità, prezzo e design.