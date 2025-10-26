Airbnb rinnova l’esperienza di viaggio: nuove funzioni social, AI e pagamenti flessibili

Airbnb amplia il pacchetto di funzioni lanciato a maggio con aggiornamenti pensati per la stagione invernale e le festività. Il focus riguarda soprattutto le Esperienze, ovvero attività condivise come lezioni di cucina e tour guidati. In fase di prenotazione viene mostrato l’elenco dei partecipanti con nome e provenienza; a evento concluso è possibile restare in contatto tramite la chat dell’app, inviare richieste per scambiarsi foto e ritrovarsi nella nuova scheda Connessioni del profilo. Il design è pensato per agevolare l’interazione tra ospiti che hanno vissuto la stessa attività, riducendo attriti organizzativi e facilitando nuovi piani.

Sul fronte privacy, l’app propone un pop-up dedicato al consenso. Se non si esprime alcuna preferenza, il default resta “non condividere”, e gli altri vedono solo immagine e iniziali. Sono disponibili strumenti per bloccare e segnalare contatti, con revisione dei casi da parte del team community.

Ricerca e pagamenti più flessibili, con mappe potenziate

Per aiutare la scoperta di alloggi, la funzione Gallerie Immagini Flessibili estende i risultati a opzioni adiacenti ai filtri impostati, incluse case con prezzo simile, dotazioni appena diverse o sistemazioni in città vicine a costo inferiore. Le Mappe Migliorate introducono punti di interesse, ristoranti e attrazioni con riepilogo e distanza dall’alloggio cercato o già prenotato; entro fine anno saranno disponibili viste satellitari e dei trasporti. Sul fronte dei pagamenti, la formula Prenota Subito, Paga Dopo verrà estesa a livello globale a partire dal prossimo anno per viaggi nazionali e internazionali idonei, consentendo la prenotazione senza esborso immediato.

L’assistenza clienti riceve un upgrade con intelligenza artificiale multilingue: l’assistente riconosce profilo e prenotazioni e offre risposte più rapide in inglese, spagnolo e francese per Stati Uniti, Messico e Canada. Le Azioni integrate nella chat abilitano operazioni frequenti direttamente nella conversazione, come modifica date o cancellazione.

Per gli host arrivano funzioni richieste dalla community: i Termini di Cancellazione Dinamici permettono policy differenti per periodi specifici; i Consigli sul Prezzo aggiornati mostrano suggerimenti fino a un anno prima e consentono di applicarli in un tap; la Scrivania dei Guadagni includerà dal prossimo anno una scheda con trend anno su anno e confronto stagionale per una lettura più chiara delle performance.