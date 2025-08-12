Amazon: coupon di 100 euro GRATIS sul Realme GT 7T con questa OFFERTA

Una promozione davvero molto interessante vi attende su Amazon giusto in questi giorni, con l’occasione di mettere le mani su Realme GT 7T a prezzi da saldo, infatti lo smartphone lanciato nei mesi precedenti viene proposto con coupon gratis che gli utenti possono godere per abbassare notevolmente il livello di spesa finale.

Tutto ha inizio con dimensioni che possiamo definire tranquillamente nella media dei device del momento, difatti è un prodotto da 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso finale di 202 grammi. Il processore è un MediaTek Dimensity 8400, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, passando per GPU Mali-G720 MC7, ed anche un quantitativo di GB di RAM più che soddisfacente: circa 12GB. La memoria interna varia in relazione alla variante che avete deciso di acquistare, ricordando comunque che parliamo di un componente al massimo da 512GB, ma sempre non espandibile.

Il display è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo un componente da 6,8 pollici di diagonale, LTPO AMOLED con refresh rate che può raggiungere al massimo 120Hz, passando per una densità di 453 ppi, ma anche più di 16 milioni di colori e protezione ArmorShell Glass, per proteggersi da urti e graffi di vario genere.

Amazon, che offerta sul Realme GT 7T

Spendere relativamente poco sull’acquisto di Realme GT 7T è davvero possibile e alla portata di tutti. Il listino di 499 euro dello smartphone viene inizialmente ridotto di 50 euro con l’offerta del 10% che lo porta a 449,99 euro, per poi abbassare ulteriormente la spesa di 100 euro, con l’applicazione del coupon che potete trovare direttamente in pagina (ricordatevi che dovete applicarlo manualmente, in caso contrario non sarà disponibile). Acquistate il prodotto discusso nell’articolo qui.