Arriva Android 16 QPR2 Beta 3.1: Google corregge il bootloop dei Pixel

Negli ultimi giorni vi sono stati alcuni problemi segnalati dagli utenti. A tal proposito Google ha rilasciato un aggiornamento urgente per i dispositivi Pixel iscritti al programma Beta. Si tratta della versione Android 16 QPR2 Beta3.1, che punta esclusivamente a risolvere un grave malfunzionamento introdotto con la precedente Beta3. Il bug impediva l’avvio del sistema quando l’opzione “Enable desktop experience features” era attiva nelle impostazioni sviluppatore, generando un bootloop che rendeva impossibile l’uso del telefono.

L’azienda di Mountain View ha immediatamente sospeso la distribuzione dell’update incriminato e si è mossa per rilasciare questa versione correttiva, già disponibile via OTA. Le nuove build, identificate con i codici BP41.250916.010 per Pixel 6, 6Pro e 6a, e BP41.250916.010.A1 per gli altri modelli, pesano appena 2,6MB su dispositivi già aggiornati alla Beta 3. Nessuna novità funzionale. Ma un aggiornamento fondamentale per chi era rimasto con lo smartphone bloccato.

Google Android 16 QPR2 Beta 3.1: soluzioni, aggiornamento e modelli supportati

Per gli utenti ancora intrappolati nel bootloop, Google ha indicato diverse procedure di recupero. In molti casi, il sistema tenta automaticamente di tornare alla Beta 2 dopo alcuni riavvii falliti. Se questa soluzione non funziona, è possibile agire tramite ADB. Nel senso che bisogna disattivare l’opzione incriminata con un semplice comando o, in alternativa, installare manualmente il pacchetto OTA scaricabile dal sito ufficiale di Android Developers.

Nei casi più estremi, l’azienda consiglia il ripristino di fabbrica dalla modalità Recovery, ricordando però che l’operazione comporta la perdita di tutti i dati utente. Chi desidera installare la Beta 3.1 può iscriversi o restare nel programma Android Beta. L’aggiornamento arriverà automaticamente via OTA, come un normale update di sistema. Google raccomanda comunque di leggere attentamente le note di rilascio e di inviare eventuali segnalazioni tramite l’app Android-Beta Feedback o il subreddit ufficiale dedicato al programma.

La patch è disponibile per l’intera gamma Pixel. Va infatti dai Pixel6 fino ai recentissimi Pixel10 ProFold, passando per le varianti a, Fold e Tablet. Un aggiornamento apparentemente minore, ma essenziale per ristabilire la stabilità del sistema e riconquistare la fiducia degli utenti.