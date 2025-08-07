Reddit

L’amministratore delegato di Reddit, Steve Huffman, ha annunciato ufficialmente il rinvio del progetto dedicato ai subreddit premium. L’idea, discussa pubblicamente nei mesi scorsi, prevedeva la possibilità per amministratori e moderatori di rendere alcuni subreddit accessibili solo tramite pagamento, lasciando comunque libera la scelta tra accesso gratuito o limitato. Il progetto avrebbe dovuto essere lanciato entro la fine del 2025, ma è stato messo in pausa a tempo indeterminato.

Reddit cambia strategia: stop ai subreddit premium

In un post pubblicato nelle scorse ore, Huffman ha spiegato che Reddit ha deciso di dirottare risorse e team su priorità più urgenti. Secondo l’azienda, è più importante concentrarsi ora sul “prodotto fondamentale”, ovvero sull’esperienza complessiva della piattaforma, piuttosto che introdurre novità commerciali. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la ricerca di informazioni, migliorando la qualità del contenuto e la fruibilità dell’esperienza, soprattutto per i nuovi utenti.

Il progetto dei subreddit premium, quindi, non viene cancellato, ma semplicemente accantonato. Reddit considera ancora valida l’idea, ma ritiene che il momento non sia quello giusto per portarla avanti. È una scelta strategica che si inserisce in un contesto più ampio di ottimizzazione interna, volto a rafforzare la piattaforma in vista di obiettivi più a lungo termine.

Parallelamente al rinvio dei subreddit premium, Reddit ha chiarito che altri team interni stanno lavorando per migliorare due aspetti fondamentali: la personalizzazione dell’esperienza utente e il processo di onboarding per i nuovi iscritti. In particolare, l’attenzione è rivolta alla crescita del numero di utenti registrati, distinguendoli dai semplici navigatori anonimi.

Reddit vuole spingere verso una piattaforma dove gli utenti creino un account personale, anche solo per accedere a contenuti sensibili o protetti. È una strategia che punta ad aumentare l’interazione e a garantire un ambiente più controllato, senza tuttavia imporre barriere rigide. La verifica dell’età per l’accesso ai contenuti 18+ rientra in questo disegno: si basa su autocertificazione, ma richiede un profilo attivo, evitando che chiunque possa navigare senza filtro.

Questa visione si accompagna a un’altra iniziativa, già attiva nel Regno Unito, dove Reddit ha introdotto un sistema di verifica dell’età per proteggere i minori. Anche se il sistema si affida ancora a dichiarazioni volontarie, rappresenta un passo avanti nella direzione di una maggiore responsabilità digitale. Al contrario di altri portali dove basta cliccare su un pulsante per “dichiarare” di avere più di 18 anni, Reddit spinge per una fruizione legata all’identità dell’utente. Va ricordato che esistono ancora dei modi per aggirare queste limitazioni, come l’uso della vecchia versione desktop del sito (old.reddit.com), che non applica le stesse restrizioni. Tuttavia, l’interfaccia obsoleta rende la navigazione poco comoda soprattutto da mobile, rendendo questa opzione poco sostenibile per un uso quotidiano.