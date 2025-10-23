Google Pixel 10, che PREZZO assurdo su Amazon: sconto imperdibile

Una delle migliori promozioni in circolazione è attiva su Amazon e coinvolge l’acquisto di Google Pixel 10, dispositivo che viene a costare decisamente poco rispetto al suo listino originario, aprendo le porte verso un rapporto qualità/prezzo più unico che raro per tutti coloro che lo vorranno effettivamente acquistare in questi giorni.

La promozione coinvolge uno smartphone di qualità assoluta, che raggiunge 204 grammi di peso, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, e soprattutto un bellissimo display da 6,3 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, tecnologia OLED e 422 ppi, per dettagli e colori assolutamente precisi, senza rinunce particolari.

Il processore, Google Tensor G5, rappresenta sicuramente la migliore soluzione su cui fare affidamento nel momento attuale, essendo un componente che raggiunge 3,78GHz, affiancato dalla presenza di una GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536 MC1, sempre con 12GB di RAM. In termini di prestazioni, il prodotto è sicuramente un top di gamma a tutto tondo, capace di raggiungere performance di livello altissimo, senza limitazioni o vincoli particolari.

Google Pixel 10, una promozione mai vista prima d’ora su Amazon

Spendere relativamente poco sull’acquisto di Google Pixel 10 è davvero alla portata di tutti, grazie alla promozione disponibile oggi su Amazon è difatti possibile pensare di accedere al prodotto in oggetto con un investimento finale corrispondente a 799 euro, contro gli 899 euro previsti in origine di listino. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da tre sensori: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 10,8 megapixel, per terminare con un teleobiettivo 5X che offre una nuova prospettiva negli scatti fotografici. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, con possibilità di appoggiarsi su una batteria da 4970mAh.