Per i Pixel continua il problema degli audio su WhatsApp

Molti possessori di Google Pixel hanno riscontrato un problema piuttosto fastidioso che riguarda WhatsApp. Nel dettaglio, i messaggi vocali registrati sui loro dispositivi risultano inspiegabilmente bassi di volume. Non si tratta di un calo lieve, ma di una riduzione tale da rendere quasi impossibile l’ascolto senza alzare al massimo l’audio del telefono. Inizialmente, le segnalazioni erano sporadiche e occasionali. Eppure, con l’arrivo del Pixel 9, il problema sembra aver assunto una frequenza più costante. Ciò suggerisce che non si tratta di un difetto limitato a un singolo dispositivo. Rappresenta, piuttosto, una problematica che coinvolge una gamma più ampia di smartphone. Inoltre, non è stata individuata una correlazione precisa con le versioni del sistema operativo. Il malfunzionamento si manifesta sia su firmware più datati sia sull’ultima patch di sicurezza di agosto 2025, rendendo difficile isolare l’origine del bug.

Google Pixel: cosa sta succedendo con i messaggi vocali su WhatsApp?

L’effetto è evidente per chiunque registri un messaggio vocale. Il volume percepito risulta estremamente basso, e lo stesso accade per chi riceve la registrazione. Confronti diretti tra messaggi inviati e ricevuti rivelano differenze notevoli nella traccia audio. Confermando che il problema non riguarda solo la percezione soggettiva, ma la qualità reale della registrazione.

A complicare ulteriormente la situazione contribuisce l’assenza di soluzioni temporanee o rimedi pratici. Riavvii, modifiche alle impostazioni o trucchi conosciuti non sembrano apportare alcun miglioramento. Al momento, Google e WhatsApp non hanno ancora riconosciuto ufficialmente il bug. E, dunque, non hanno fornito indicazioni su eventuali interventi correttivi in arrivo.

Per ora, quindi, l’unico dato certo è l’esistenza del problema e la sua diffusione. Gli utenti Pixel che fanno un uso regolare dei messaggi vocali dovranno convivere con tale limitazione, nella speranza che futuri aggiornamenti, sia del sistema Android che dell’app, possano finalmente riportare i messaggi vocali a un volume adeguato. Fino ad allora, la frustrazione resta inevitabile.