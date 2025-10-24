Gmail: in arrivo i promemoria per non dimenticare bollette e viaggi

Come potete immaginare da soli, Gmail in quanto parte della suite di applicazioni di Google gode di tutta una campagna di aggiornamenti mirata a rendere il suo utilizzo quanto più smart e semplice possibile, includendo ovviamente, nuove funzionalità per rendere il tutto decisamente più avvincente e al passo coi tempi.

Di conseguenza, periodicamente arrivano update che servono a migliorare tutto quanto e ovviamente il team di sviluppo non si ferma mai cercando di rendere la piattaforma sempre competitiva all’interno di un mercato che non ammette sbagli.

Nuove etichette come promemoria

Adesso Google ha deciso di dedicarsi ad alcuni elementi che per molti utenti sono decisamente di prima importanza, stiamo parlando Delle bollette e dei viaggi, analizzando infatti il codice sorgente dell’ultima aggiornamento disponibile per l’applicazione Gmail di Android è emerso che Google sta lavorando all’introduzione di due nuove etichette citate all’interno di due stringhe di codice, le etichette in questione sono per l’appunto dedicate alle bollette e ai viaggi.

Nello specifico, queste due nuove etichette raggrupperanno in modo automatico tutte le comunicazioni legate ai viaggi e alle bollette che ovviamente rappresentano elementi di forte interesse per gli utenti poiché perdere una comunicazione dedicata per l’appunto a uno dei due può risultare decisamente problematico, di conseguenza in tal modo l’utente avrà raggruppate all’interno delle due caselle, tutte le email correlate in modo da poter consultare ciò di cui ha bisogno in modo rapido e veloce senza dover andare a cercare all’interno della casella generale ritroso nel tempo.

Al momento, non c’è modo di provare in anteprima questo cambiamento segnale che probabilmente si tratta di una funzionalità ancora allo stato embrionale e che richiederà ancora un po’ di tempo prima di essere sfruttabile in beta e poi globalmente, di conseguenza, non rimane che attendere ancora un po’ prima di vedere alcuni elementi concreti.