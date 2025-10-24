Xiaomi 18 Pro: confermato il display posteriore dall’azienda

Recentemente Xiaomi ha letteralmente scosso il mercato grazie alla presentazione della sua ultima linea top di gamma rappresentata dai due smartphone Xiaomi 17 Pro e Pro Max, tutto ciò ovviamente è correlato all’esordio con questi dispositivi dell’iconico display posteriore incastonato nella scocca e che avvolge le due fotocamere, elemento che ha rappresentato una svolta decisamente importante e che alla fine il risultato vincente.

Ovviamente dopo l’arrivo di questi due smartphone, il mercato ha dato i suoi verdetti e in numerosi si interrogavano sul futuro di questo particolare design e soprattutto si chiedevano se quest’ultimo sarebbe stato riconfermato.

A distanza di un po’ di tempo dal lancio dei due dispositivi, la risposta ci arriva direttamente dalla società grazie alle parole presidente di Xiaomi, Lu Weibing, Quest’ultimo infatti ha confermato l’arrivo anche nella prossima generazione del display posteriore.

Ricerche e sviluppo

La conferma arriva direttamente dunque dalla compagnia e quindi questo secondo display arriverà anche su Xiaomi 18 pro, tutto ciò è merito di una campagna di sviluppo davvero importante che in base a quanto dichiarato dall’uomo equivale ad una spesa di circa 120 milioni di euro proprio per studiare al meglio l’implementazione di questo secondo display nel telefono, ricordiamo che attualmente infatti lo schermo in questione riesce ad offrire una frequenza di aggiornamento di 120 Hz variabile con il supporto all’HDR per il miglior contrasto e la migliore luminosità possibile all’aperto con una luminosità di picco massima pari a 3500 nits.

Di conseguenza, dopo un investimento di queste dimensioni era abbastanza probabile vedere una riconferma di questo display che però non è stata suffragata solo dai soldi spesi per svilupparlo ma anche dai risultati e dal gradimento della community che ha letteralmente amato questo nuovo design.

Non rimane dunque che attendere il prossimo anno per vedere come Xiaomi deciderà di migliorare questa particolare tecnologia esordita da poco.