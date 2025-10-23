Sony PS5 Slim in offerta da non perdere su AliExpress: prezzo sempre più basso

Una promozione che nessuno dovrebbe assolutamente mancare su AliExpress, soprattutto coloro che stanno pensando di mettere le mani su una console di nuova generazione, cercando nel contempo di risparmiare il più possibile proprio grazie allo sconto attivato oggi sull’acquisto della Sony PS5.

Il modello attualmente disponibile è la Slim, ovvero la versione più recente tra quelle in commercio, che integra direttamente anche il lettore disco, potendo quindi acquistare anche la versione fisica dei titoli preferiti, senza vincoli o limitazioni particolari. Lo chassis è al solito realizzato in plastica, presenta una struttura più esile e slanciata rispetto alla prima generazione, inframezzata dalla presenza di una linea più scura esattamente nella parte centrale dei lati, a creare nuovo slancio e un maggiore appeal alla struttura stessa.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, tra cui troviamo ad esempio anche il joystick DualSense, fulgido esempio della crescita qualitativa e dell’innovazione che Sony è riuscita perfettamente a mettere al centro delle proprie console di nuova generazione.

Sony PS5, che occasione oggi su AliExpress

Un prezzo mai visto prima d’ora vi attende oggi su AliExpress, si parte da un listino di 527,14 euro e si scende di circa 70 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 455,90 euro. Potete ordinare il prodotto direttamente qui.

Il prodotto che potrete acquistare al link inserito poco sopra viene spedito direttamente dall’Italia, una buona notizia che porta con sé una consegna in tempi decisamente ridotti, avendo inoltre la certezza che il pacco non debba attraversare confini o dogane di alcun tipo. La garanzia è al solito della durata di 24 mesi, copre tutti i difetti di fabbrica e non i danni accidentali causati dagli utenti, in questo modo potrete utilizzare la console senza pensieri giorno per giorno, facendo attenzione però a non rovinarla voi stessi.