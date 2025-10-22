AliExpress abbassa il prezzo di Realme GT 7 Pro: ecco quanto costa oggi

Un risparmio nettamente superiore alle aspettative vi attende direttamente su AliExpress, dove vi ritrovate a poter acquistare il Realme GT 7 Pro, mettendo indiscutibilmente le mani su un prodotto di alto livello, e allo stesso tempo riuscendo a spendere molto meno di quanto effettivamente vi sareste mai aspettati.

La promozione di questi giorni viene applicata sulla versione con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile con microSD), soluzione che si appoggia al solito ottimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con frequenza di clock fissata a 4,32GHz, aprendo di conseguenza le porte a prestazioni da vero e proprio top di gamma. Il device è affiancato dalla presenza della GPU Adreno 830, un componente di alto livello, perfetto per riuscire anche a giocare con il proprio smartphone, senza problemi o difficoltà di alcun tipo.

Il comparto fotografico rappresenta sicuramente una delle soluzioni e situazioni più interessanti di questo device, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con uno zoom ottico 3x da 8 megapixel.

AliExpress, che prezzo basso per il Realme GT 7 Pro

Il rapporto qualità/prezzo, come vi dicevamo all’inizio del nostro articolo, è sicuramente di altissimo livello, se pensate che comunque si parte da un listino di 916,09 euro, per scendere di 371,93 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 544,16 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Nell’avvicinarsi a un device di questo tipo dovete comunque sapere che la sua batteria è un componente da 6500mAh, più che sufficiente per riuscire a godere di una buonissima usabilità quotidiana anche sul medio/lungo periodo, oltre che essere supportata dalla ricarica rapida a 50W, sfruttando un caricabatterie adeguato e compatibile.

La spedizione, come al solito del resto, avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con consegna in tempi brevissimi a domicilio.