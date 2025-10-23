Iliad: attenzione a questa super promo con tantissimi giga per navigare

Tutti gli utenti abbiamo senza alcun dubbio bisogno di poter sfruttare i giga di traffico dati per poter navigare senza problemi durante l’arco della giornata, di conseguenza sottoscrivere una promozione che ci permetta di sfruttare al meglio il nostro smartphone e restare connessi a Internet, ovviamente è di vitale importanza e ognuno di noi deve scegliere quella giusta.

Un’offerta telefonica infatti deve includere i minuti, SMS ma soprattutto tanti gigabyte per poter navigare quando siamo fuori di casa senza nessun tipo di preoccupazione, diventa dunque obbligatorio scandagliare con attenzione le offerte telefoniche disponibili in modo da trovare quella che ci offre le caratteristiche più adatte alle nostre esigenze, se state cercando dunque qualcosa di nuovo ciò che fa per voi potrebbe essere Iliad, l’operatore telefonico infatti ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza del settore con offerte pensate per accontentare praticamente chiunque, oggi infatti vi portiamo un’offerta che potrebbe sicuramente fare al caso vostro, scopriamo di cosa si tratta.

Tanti giga per navigare

L’offerta in questione attualmente disponibile sul sito ufficiale di Iliad garantisce 250 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ad SMS illimitati, l’offerta a un costo di 9,99 € al mese per sempre con un costo di attivazione di 9,99 €, la promozione supporta anche il formato Sim fisico o Sim elettronica ed è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Iliad o se vi è più comodo anche da un punto vendita presente nella vostra città, la promozione come potete leggere avrà un costo fisso per sempre e non sarà soggetta ad aumenti unilaterali da parte di Iliad.

Se siete interessati, ovviamente prima di procedere all’attivazione, assicuratevi che il vostro smartphone supporti la connettività 5G e che nel vostro luogo geografico sia presente tale copertura, in caso positivo non esitate ad attivare l’offerta che attualmente è una delle più convenienti disponibili sul mercato.