Offerta WindTre: minuti illimitati e giga illimitati a 14,99€

Diciamocelo chiaramente: al giorno d’oggi, il telefono è praticamente un nostro prolungamento. Non è più solo per chiamare, è la nostra agenda, l’ufficio, la sala cinema e la biblioteca. Per questo, quando un operatore decide di fare sul serio, lo fa puntando non solo sui giga, ma sulla serenità d’uso. Ed è esattamente quello che sta facendo WindTre, cercando di trasformare la nostra esperienza mobile in qualcosa di davvero semplice, veloce e, soprattutto, senza ansie da consumo.

WindTre: giga illimitati, 5G fino a 2 Gbps a 14,99€

L’offerta che hanno messo in campo è pensata per chi non vuole più guardare l’indicatore dei giga con il batticuore. Il fulcro è la connettività quasi infinita: Giga illimitati. Certo, per il traffico standard c’è il cap a 10 Mbps, che è comunque più che sufficiente per streaming video, social e chiamate, ma per chi vuole davvero spingere sull’acceleratore, c’è la corsia preferenziale del 5G. Se hai un dispositivo compatibile e sei coperto (e la copertura di WindTre in 5G è già al 97% della popolazione, mica pizza e fichi), puoi sfrecciare fino a 2 Gbps. Una velocità che, onestamente, cambia la vita se devi scaricare file pesanti o partecipare a call di lavoro senza l’ombra di un rallentamento.

Ma non finisce qui. Per le esigenze specifiche, ci sono anche 200 Giga in full speed e, per chi viaggia, 12,6 Giga extra da usare comodamente in Unione Europea, senza sorprese in bolletta. A completare il quadro, la base di ogni buon piano: minuti illimitati per chiacchierare senza limiti e 50 SMS, per quelle comunicazioni essenziali o quando si è davvero old school.

WindTre ha pensato anche alla praticità di attivazione. Dimenticate le code e la seccatura di aspettare: l’attivazione è gratuita e la SIM può arrivare direttamente a casa vostra in un paio di giorni. Oppure, per i più digitali, c’è subito l’opzione eSIM, con un gesto super-utile: il credito residuo della vecchia scheda viene trasferito in automatico. Un piccolo dettaglio che mostra attenzione verso il cliente.

E se l’infrastruttura di rete, con il 99,7% della copertura 4G, è una garanzia di navigazione continua, l’azienda si è concentrata anche sui servizi collaterali. L’assistenza è onnipresente, con oltre 3.500 negozi fisici a disposizione e il numero gratuito 159. Ma il vero gioiello è l’app WindTre, acclamata dagli utenti con un ottimo punteggio di 4,3 sugli store. È l’hub centrale per gestire tutto: dai consumi alla ricarica, dai servizi alla personalizzazione.

Ciliegina sulla torta è il programma Winday, che non è la solita raccolta punti, ma un vero e proprio club pensato per viziare l’utente fedele. Si ricevono regolarmente coupon per brand famosi, si ha la possibilità di convertire il 10% degli acquisti Amazon in traffico telefonico (un’idea geniale!) e si partecipa a concorsi e giochi. Insomma, WindTre sta cercando di costruire un ecosistema dove la connessione è veloce e affidabile, la gestione è intuitiva e, in più, si viene premiati per la fedeltà. L’obiettivo finale non è solo vendere giga, ma rendere la tecnologia mobile uno strumento semplice, completo e persino divertente da usare, rendendo la vita digitale un po’ più scorrevole.