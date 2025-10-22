OPPO Find X9s: super batteria anche per il flagship compatto

OPPO

Nemmeno il tempo di celebrare il lancio ufficiale dei nuovi OPPO Find X9 e Find X9 Pro che i rumor iniziano già a concentrarsi sul prossimo arrivo della serie “s”. Secondo il noto insider Digital Chat Station, OPPO starebbe preparando il debutto di Find X9s, previsto per aprile 2026, e la prima anticipazione non lascia indifferenti: una batteria da 7.000 mAh anche sul modello compatto.

Un compatto con autonomia da record

La notizia sorprende soprattutto per le dimensioni attese del dispositivo. Il Find X9s dovrebbe infatti mantenere un form factor contenuto, in linea con il precedente Find X8s — un vero flagship compatto con display da 6,32 pollici. Se confermato, il nuovo modello segnerebbe un salto netto del +22% di capacità energetica rispetto ai 5.700 mAh del suo predecessore, un risultato che, a parità di spessore, rappresenterebbe un traguardo tecnico notevole.

Il claim stesso con cui OPPO ha accompagnato il lancio dei Find X9 — “No 7.000 mAh, no flagship” — lascia intendere che l’azienda voglia standardizzare questa capacità su tutta la gamma premium, inclusi i modelli più compatti.

Strategia già collaudata: la linea “s” come evoluzione di metà ciclo

Guardando al passato, OPPO ha già seguito uno schema simile: nell’autunno 2024 sono arrivati Find X8 e X8 Pro, seguiti in primavera da Find X8 Ultra, X8s e X8s Plus. Quest’ultimo rappresentava un semplice refresh, mentre Find X8s si era distinto come un top di gamma miniaturizzato. Tutto lascia quindi pensare che Find X9s seguirà lo stesso percorso, probabilmente insieme a una variante Find X9s Plus, destinata ancora una volta al solo mercato cinese.

La scelta di equipaggiare anche un dispositivo compatto con 7.000 mAh si inserisce in una strategia di efficienza e durata che sta diventando la cifra stilistica di OPPO. Non a caso, anche il Find X9 Ultra — il modello più grande della gamma — adotterà la stessa capacità, salendo dai 6.100 mAh del predecessore Find X8 Ultra (+15%).

È una mossa che contrasta con le tendenze dei principali competitor internazionali: Samsung Galaxy S25 Ultra resta fermo a 5.000 mAh, mentre iPhone 17 Pro Max si limita a 4.832 mAh. In questo senso, OPPO sta puntando apertamente a ridefinire gli standard dell’autonomia nel segmento premium, sfruttando batterie di nuova generazione e un’architettura di ricarica più efficiente.