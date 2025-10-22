Facebook usa l’AI per ritrovare ricordi, tra privacy e comodità

Meta ha deciso di spingere ancora un po’ oltre i confini dell’intelligenza artificiale, introducendo negli Stati Uniti e in Canada una nuova funzione su Facebook che permette all’AI del gruppo di accedere al rullino fotografico degli utenti, naturalmente solo se questi lo desiderano. L’idea è semplice ma al tempo stesso intrigante: offrire un aiuto per riscoprire foto dimenticate, finora sommerse tra screenshot, ricevute e immagini di ogni genere, e stimolare la condivisione di quei momenti che altrimenti resterebbero nascosti. Attivando il pulsante “opt-in”, le foto vengono trasferite sui server cloud di Meta, dove l’AI le analizza per creare collage, filtri o proposte di editing che l’utente può decidere di salvare o condividere.

Facebook AI può ora analizzare le foto private per suggerire collage e editing

Quello che rende la novità interessante, ma anche controversa, è il fatto che l’AI ha accesso a immagini che non sono mai state pubblicate. Meta garantisce che i file caricati tramite questa funzione non saranno utilizzati per addestrare i propri algoritmi, almeno finché non vengono modificati o condivisi. In pratica, la macchina può “vedere” le foto, ma non ne trae insegnamenti fino a quando l’utente non interviene direttamente. Si tratta di un principio che sembra voler bilanciare privacy e utilità, anche se non tutti gli utenti potrebbero sentirsi tranquilli sapendo che i loro ricordi più privati vengono elaborati in cloud.

Non è la prima volta che Facebook sperimenta qualcosa di simile. Già a giugno era stato testato un sistema di analisi di immagini non pubblicate, ma ora l’opzione è stata resa ufficiale, con linee guida più chiare, pur senza chiarire esattamente quanto tempo i file resteranno archiviati. Meta sottolinea che i dati non saranno usati per pubblicità personalizzata, ma resta il fatto che l’idea di un’intelligenza artificiale che scorre foto private solleva dubbi e domande sulla gestione delle informazioni personali, soprattutto considerando che, dal 2024, tutti i contenuti pubblici di Facebook e Instagram sono già stati utilizzati per addestrare i modelli generativi dell’azienda.

Suggerimenti creativi senza addestramento automatico

La funzione, pensata per chi vuole risparmiare tempo o non ha familiarità con strumenti di editing, verrà distribuita gradualmente. Gli utenti riceveranno un avviso che chiederà se vogliono autorizzare l’elaborazione nel cloud per ricevere suggerimenti creativi. Dietro la promessa di aiutare a ritrovare ricordi dimenticati, però, si nasconde un dibattito più ampio: quanto siamo disposti a concedere alla tecnologia per ottenere comodità e assistenza, e dove tracciare la linea tra utilità e invasione della privacy? È una sfida che gli utenti dovranno affrontare, scegliendo se affidarsi a un’intelligenza artificiale creativa o proteggere con attenzione i propri scatti più intimi.