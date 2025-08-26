Windtre: internet illimitato e 5G a 9,99 € al mese!

Quando si parla di offerte telefoniche, spesso ci si perde tra numeri, asterischi e condizioni scritte in piccolo. Con questa proposta di Windtre, invece, tutto ruota intorno a un concetto semplice: tanta libertà di navigare e parlare senza l’ansia di finire i giga. Il cuore dell’offerta è proprio questo: internet illimitato, con una velocità fino a 10 Mbps che basta e avanza per guardare serie, usare i social o lavorare da remoto senza interruzioni. E quando serve la massima velocità, c’è anche un pacchetto di 200 giga in full speed, così i contenuti pesanti, i download o lo streaming in alta qualità non diventano un problema.

Internet stabile ovunque: Windtre combina 5G, giga illimitati e roaming UE

Chi ha un telefono compatibile può contare pure sul 5G di Windtre, che arriva a toccare i 2 Gbps. In pratica, scaricare un film o aggiornare un gioco pesante richiede giusto il tempo di un caffè. E la cosa non finisce qui: viaggiando in Europa si hanno a disposizione altri 12,6 giga, quindi si può navigare senza pensieri anche quando si è all’estero, rimanendo sempre connessi con amici, famiglia o lavoro.

Per quanto riguarda chiamate e messaggi, qui non ci sono limiti: minuti illimitati e 50 SMS sono compresi nell’offerta. Certo, ormai molti usano solo WhatsApp o Telegram, ma avere messaggi inclusi non guasta mai, soprattutto per comunicare con chi non ama le app.

Un altro punto a favore è la semplicità dell’attivazione. Se si ordina online, la SIM arriva direttamente a casa in un paio di giorni, senza costi di spedizione. Chi preferisce può scegliere subito l’eSIM, ancora più pratica perché non richiede supporto fisico. Con SPID o CIE l’attivazione è rapida, e nel giro di 48 ore si ha già il nuovo numero pronto. In più, il credito residuo sulla vecchia SIM viene trasferito automaticamente, quindi non si perde nulla nel passaggio.

Il prezzo? 9,99 euro al mese, senza costi di attivazione. Una cifra che, considerando la quantità di giga e i servizi inclusi, riesce a restare competitiva anche per chi arriva da operatori come Iliad o Fastweb.

Insomma, questa offerta di Windtre sembra fatta apposta per chi vuole smettere di controllare ossessivamente i consumi e godersi internet e telefonate con la leggerezza di non avere limiti veri. Una di quelle proposte che trasformano lo smartphone in un alleato quotidiano senza pensieri, dentro e fuori casa.