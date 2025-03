WindTre: torna Speciale Gift Days per tutti gli utenti

WindTre rilancia l’iniziativa Speciale Gift Days all’interno del programma fedeltà gratuito WinDay. Ciò significa che tutti gli utenti possono nuovamente recarsi nei negozi aderenti e ottenere gratuitamente una Gift Card del valore di 5 euro. Ciò scegliendo tra alcune insegne disponibili. La promozione sarà aperta a tutti fino al 22 marzo 2025. Oltre tale imperdibile vantaggio, WinDay offre quotidianamente sconti, regali e concorsi. Opportunità che rendono il servizio WindTre sempre più allettante.

WindTre: i vantaggi di WinDay

Le iniziative proposte dall’operatore sono variegate e vantaggiose. Ogni giorno della settimana, infatti, sono disponibili concorsi e giochi a premi. Il martedì è il giorno dell’Indovina Qui(z). Grazie a tale iniziativa gli utenti possono vincere 5 euro di ricarica o sconto in fattura. Il mercoledì, invece, si può partecipare al concorso Instant Win con in palio una bici elettrica Atala. Inoltre, è presente anche un premio di consolazione. Quest’ultimo consistente in una My Cooking Box gratuita. In questo caso bisognerà solo pagare le spese di spedizione.

Tra le altre attività settimanali offerte da WindTre, c’è anche il Win Quiz del giovedì e lo SmartGiga Quiz. Quest’ultimo, con un costo una tantum di 0,99 euro, consente di concorrere per vincere uno dei cinque smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Il venerdì è dedicato ai quiz musicali, mentre il sabato offre la possibilità di vincere Gift Card del valore di 10 euro ciascuna.

Oltre ai giochi e concorsi, WinDay propone altre iniziative come WeCashback e l’oroscopo di Ginny Chiara Viola. WindTre offre anche iniziative vantaggiose come +Acquisti +Ti ricarichi e WeCashback. Inoltre, c’è anche il e il Lunapark. Tale iniziativa mette in palio ogni giorno un regalo diverso. Ci sono possibilità interessanti anche per l’intrattenimento. Con il programma fedeltà WinDay è possibile accedere ogni giorno a WINGAMES. Si tratta di una “sala giochi” dove sono disponibili giochi gratuiti e senza pubblicità. Per conoscere tutte le opzioni messe a disposizione da WindTre è possibile recarsi sull’apposita app e scoprire tutti i vantaggi messi in palio.