Samsung Galaxy S25 Edge, sconto TERRIBILE di 350 euro su Amazon

Lo smartphone di cui vi parliamo oggi riesce a catturare l’attenzione degli utenti, mettendo a disposizione specifiche tecniche di alto livello, ma soprattutto una sottigliezza più unica che rara. Stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S25 Edge, un device che raggiunge pensate soli 5,8 millimetri di spessore, pur mantenendo dimensioni di 158,2 x 75,6 x 5,8 millimetri, e un peso di 163 grammi, quindi estremamente portabile, anche nella tasca dei pantaloni.

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, può raggiunge una risoluzione massima di 1440 x 3120 pixel, facendo affidamento su tecnologia Dynamic AMOLED 2X, con refresh rate che si estende fino a 120Hz, oltre a densità di 513 ppi e oltre 16 milioni di colori, sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è un componente di altissima qualità, essendo a tutti gli effetti un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Adreno 830, e una configurazione estremamente versatile, nonché perfetta per la maggior parte degli utilizzi: 12GB di RAM e tanta memoria interna (purtroppo non espandibile con microSD).

Il comparto fotografico rappresenta a tutti gli effetti la soluzione su cui poter fare affidamento nell’ottica di realizzare ottimi scatti, con una spesa relativamente ridotta. Nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 200 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel.

Samsung Galaxy S25 Edge, ecco lo sconto da non perdere su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo Samsung Galaxy S25 Edge è davvero più unica che rara, semplicemente vi ritrovate a poter spendere per il suo acquisto solamente 649,99 euro, quando a tutti gli effetti il listino, per la variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, sarebbe di 999 euro. L’ordine può essere completato subito a questo link.