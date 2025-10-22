Alfa Romeo prolunga la vita di Giulia e Stelvio fino al 2027

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio non lasceranno la scena così presto. La casa automobilistica ha infatti deciso di prolungare la produzione dei due modelli fino al 2027. Di conseguenza l’ arrivo delle nuove generazioni sarà posticipato di due anni. L’annuncio è arrivato dal CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, durante la presentazione della Tonale restyling, e segna un punto di svolta nella strategia industriale del marchio. Questa scelta nasce da una valutazione attenta delle condizioni del mercato. In particolare in un momento in cui la transizione all’elettrico procede più lentamente del previsto.

La nuova Stelvio, prima solo in versione elettrica, sarà riprogettata per accogliere anche motorizzazioni ibride. Progetto che conferma la volontà del gruppo Stellantis di offrire maggiore flessibilità. La produzione continuerà nello stabilimento di Cassino. Qui verranno assemblate anche le future generazioni basate sulla piattaforma STLA Large, la stessa destinata ai nuovi modelli elettrici del gruppo. Così facendo, Alfa Romeo mira a gestire la trasformazione tecnologica. Tutto ciò senza mai abbandonare la propria identità sportiva fondata sul piacere di guida e sul design inconfondibile.

Alfa Romeo sceglie l’equilibrio: tecnologia, lavoro e futuro del marchio

Il prolungamento della produzione di Giulia e Stelvio rappresenta una decisione dettata da esigenze industriali e di mercato. Il marchio ha preferito guadagnare tempo per perfezionare i nuovi progetti, invece di affrettare il passaggio all’elettrico. Nel frattempo, il sito produttivo di Cassino continuerà a operare, garantendo occupazione e stabilità in un periodo di incertezza. Tale mossa però non è priva di rischi. I sindacati, ad esempio, già preoccupati per la riduzione dei volumi, attendono chiarimenti sulle prospettive a lungo termine dello stabilimento e sull’introduzione di nuovi modelli.

Nonostante i ritardi, la direzione di Alfa Romeo conferma la volontà di evolversi mantenendo fede alla tradizione. Le future Giulia e Stelvio nasceranno da una piattaforma in grado di ospitare sia versioni elettriche che ibride, una soluzione che riflette la ricerca di equilibrio tra innovazione e continuità.