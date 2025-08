Alfa Romeo Junior, un successo che porta avanti il nome dell’azienda

Alfa Romeo continua la sua corsa nel primo semestre del 2025, con risultati che sorprendono il mercato automobilistico. La Junior, il nuovo B-SUV della casa, si conferma il motore principale di questa crescita. Lanciata in 38 Paesi, ha già superato i 45.000 ordini complessivi, con il 17% delle richieste destinato alle versioni completamente elettriche. Un risultato che ha permesso al marchio di registrare un aumento globale del 20% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2024.

Alfa Romeo Junior: sfide mondiali e piani per il futuro

A portare avanti la performance è l’Europa, dove le vendite hanno segnato un salto avanti del 33,3%. Tra i mercati più reattivi vi è la Francia, in cui le immatricolazioni sono aumentate del 51%, con Junior già leader del settore. Il Regno Unito segue con un +50%, mentre l’Italia ha registrato un incoraggiante +35%. L’exploit però arriva dai Paesi Bassi, dove la crescita ha toccato il 200%, confermando l’ attrazione che il nuovo modello è riuscito a suscitare tra i consumatori europei.

Non tutte le aree, però, mostrano la stessa vitalità. In Nord America, ad esempio, le vendite segnano una riduzione, complice anche l’impatto dei dazi sulle auto straniere voluti dall’amministrazione Trump. Situazione opposta in Sud America, dove le immatricolazioni sono salite del 63% rispetto al 2024, mentre nel Medio Oriente e in Africa il marchio ha consolidato la sua presenza con un +34%. Nell’area India-Asia Pacifico, invece, Alfa Romeo sta ancora costruendo il proprio spazio. Il debutto della Junior in Giappone è avvenuto a giugno, mentre i lanci in Australia, Malesia e Taiwan sono imminenti.

Il CEO Santo Ficili ha annunciato che a breve sarà svelata la nuova visione del marchio, che includerà piani per i futuri modelli e nuove strategie di elettrificazione. Tra le attese più grandi c’è la nuova Stelvio, il cui lancio è stato rinviato per offrire anche motorizzazioni ibride. Insomma, Alfa Romeo, forte della spinta della Junior, punta a confermarsi come protagonista in un mercato in continua evoluzione, dove la sfida tra tradizione e innovazione è sempre più decisiva.