Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa phishing con la solita tecnica: attenti al messaggio tramite email

È arrivato un nuovo messaggio in queste ore che sa di truffa, state molto attenti a quello che sta succedendo perché è pericoloso

scritto da Felice Galluccio
Truffa phishing con la solita tecnica: attenti al messaggio tramite email

La truffa di oggi purtroppo agisce mettendo le persone in difficoltà e tirando in ballo il nome di un’applicazione, o meglio di un software antivirus, molto famoso. L’intento è far credere alle persone di dover rinnovare il loro abbonamento, per evitare che il prodotto scada lasciandoli dunque senza copertura di fronte alle minacce del web. In basso ci sono tutte le informazioni che servono agli utenti per capire quello che sta succedendo, in modo da tenere a bada il fenomeno che purtroppo sta minacciando tante persone.

La nuova truffa agisce in maniera molto chiara, ecco il messaggio da tenere sotto controllo

Il messaggio che tanti utenti ci hanno tenuto a segnalare è quello che potete vedere qui in basso e parla di McAfee, celebre antivirus:

Il tuo abbonamento McAfee è scaduto
Urgente: il tuo abbonamento è scaduto! Hai 24 ore per rinnovare e mantenere la tua protezione.
Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto il 19/10/2025.
Senza rinnovo, I tuoi dispositivi potrebbero diventare vulnerabili a virus, malware e furto di identità.
È richiesta un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…
ID account: 9018378IT
Utente: NOME VITTIMA
Numero di serie: W8NZ W8NZ W8NZ W8NZ
Sconto: 95.97% OFF
Offerta valida fino al: 19/10/2025
RINNOVA ORA
Caro utente,
Nonostante le numerose notifiche e avvisi, non abbiamo ricevuto risposta. La tua protezione contro le minacce informatiche è seriamente a rischio.
Rinnova subito il tuo abbonamento per assicurarti una protezione ininterrotta dagli attacchi informatici e dagli hacker. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.”
Ritrovarsi di fronte a questi messaggi molto spesso può far cadere gli utenti in problematiche difficili da risolvere, in quanto la truffa punta ad avere le loro credenziali di accesso ai vari siti e soprattutto ai conti correnti. Fare molta attenzione è dunque fondamentale, non cliccando sui link presenti nei testi e non scaricando gli allegati.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!