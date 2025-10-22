Truffa phishing con la solita tecnica: attenti al messaggio tramite email

La truffa di oggi purtroppo agisce mettendo le persone in difficoltà e tirando in ballo il nome di un’applicazione, o meglio di un software antivirus, molto famoso. L’intento è far credere alle persone di dover rinnovare il loro abbonamento, per evitare che il prodotto scada lasciandoli dunque senza copertura di fronte alle minacce del web. In basso ci sono tutte le informazioni che servono agli utenti per capire quello che sta succedendo, in modo da tenere a bada il fenomeno che purtroppo sta minacciando tante persone.

La nuova truffa agisce in maniera molto chiara, ecco il messaggio da tenere sotto controllo

Il messaggio che tanti utenti ci hanno tenuto a segnalare è quello che potete vedere qui in basso e parla di McAfee, celebre antivirus:

“Il tuo abbonamento McAfee è scaduto

Urgente: il tuo abbonamento è scaduto! Hai 24 ore per rinnovare e mantenere la tua protezione.

Il tuo abbonamento a McAfee Total Protection per Windows è scaduto il 19/10/2025.

Senza rinnovo, I tuoi dispositivi potrebbero diventare vulnerabili a virus, malware e furto di identità.

È richiesta un’azione immediata! I tuoi dispositivi non sono protetti e sono a rischio…

ID account: 9018378IT

Utente: NOME VITTIMA

Numero di serie: W8NZ W8NZ W8NZ W8NZ

Sconto: 95.97% OFF

Offerta valida fino al: 19/10/2025

RINNOVA ORA

Caro utente,

Nonostante le numerose notifiche e avvisi, non abbiamo ricevuto risposta. La tua protezione contro le minacce informatiche è seriamente a rischio.

Rinnova subito il tuo abbonamento per assicurarti una protezione ininterrotta dagli attacchi informatici e dagli hacker. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.”

Ritrovarsi di fronte a questi messaggi molto spesso può far cadere gli utenti in problematiche difficili da risolvere, in quanto la truffa punta ad avere le loro credenziali di accesso ai vari siti e soprattutto ai conti correnti. Fare molta attenzione è dunque fondamentale, non cliccando sui link presenti nei testi e non scaricando gli allegati.