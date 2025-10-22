Truffa phishing con la solita tecnica: attenti al messaggio tramite email

La truffa di oggi purtroppo agisce mettendo le persone in difficoltà e tirando in ballo il nome di un’applicazione, o meglio di un software antivirus, molto famoso. L’intento è far credere alle persone di dover rinnovare il loro abbonamento, per evitare che il prodotto scada lasciandoli dunque senza copertura di fronte alle minacce del web. In basso ci sono tutte le informazioni che servono agli utenti per capire quello che sta succedendo, in modo da tenere a bada il fenomeno che purtroppo sta minacciando tante persone.
La nuova truffa agisce in maniera molto chiara, ecco il messaggio da tenere sotto controllo
Il messaggio che tanti utenti ci hanno tenuto a segnalare è quello che potete vedere qui in basso e parla di McAfee, celebre antivirus: