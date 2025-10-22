Android prepara una nuova registrazione schermo per tablet e PC

Google si prepara ancora a rivoluzionare il registratore di schermo di Android, rendendolo finalmente uno strumento più avanzato e adatto anche ai grandi schermi. Con l’espansione del sistema operativo su PC e tablet grazie alla Modalità Desktop, l’azienda ha deciso di intervenire su una funzione rimasta pressoché invariata dal debutto su Android 11 nel 2020.

Nel codice dell’ultima versione beta sono state individuate diverse novità importanti. La prima riguarda l’interfaccia, che abbandonerà la classica finestra di dialogo per passare a una toolbar flottante. Questo nuovo approccio permetterà di avviare e controllare la registrazione senza coprire la schermata, offrendo un’esperienza più fluida e discreta.

Tra le funzioni più attese spicca la possibilità di registrare contemporaneamente lo schermo e la fotocamera frontale, con il volto dell’utente visibile in sovrimpressione. Una soluzione ideale per creare video tutorial, presentazioni o gameplay senza ricorrere ad app di terze parti.

Modifica immediata e strumenti rapidi post-registrazione per Android

Il cambiamento non riguarda solo la fase di registrazione, ma anche quella successiva. Al termine della cattura, Android non si limiterà più a inviare una semplice notifica: apparirà una nuova schermata di gestione, simile a quella introdotta per gli screenshot.

Da qui sarà possibile riprodurre, modificare o condividere il video direttamente, senza dover aprire altre app. I comandi principali saranno quattro e molto semplici da utilizzare:

Ripeti , per rifare subito la registrazione;

Modifica , per aprire il filmato in un editor integrato;

Elimina , per cancellare il file;

Condividi, per inviarlo rapidamente tramite altre app.

È proprio con questo nuovo aggiornamento che Google vuole far diventare la piattaforma Android sempre più completa e soprattutto utile alle esigenze degli utenti. È chiaro che l’obiettivo è migliorare tutto soprattutto sui grandi display, mossa che porta pian piano all’utilizzo tramite desktop, proprio dove la registrazione schermo è fondamentale per diverse tipologie di utilizzo durante il giorno.