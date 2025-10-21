Very Mobile offre 150 GB, chiamate e SMS illimitati a 5,99€ mensili

Very Mobile continua a farsi notare per la sua capacità di semplificare ciò che spesso sembra complicato. Con un’offerta che mette al centro chiarezza e convenienza, l’operatore virtuale propone 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 5,99 euro al mese, per sempre. Una promessa che suona quasi controcorrente in un mercato dove le tariffe cambiano di continuo e le condizioni si nascondono tra le righe. A rendere tutto più interessante, il primo mese è omaggio per chi proviene da Iliad, CoopVoce, Postemobile e altri operatori selezionati.

Very Mobile: 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese, per sempre!

La filosofia di Very si basa su un principio semplice: nessuna sorpresa. Niente costi extra, nessun addebito imprevisto o vincolo contrattuale che trattenga il cliente. Se la connessione termina, la navigazione si blocca senza generare spese indesiderate, e il rinnovo si può effettuare in pochi secondi dall’app con un solo tocco. Anche la ricarica è pensata per non far perdere tempo, con la possibilità di attivare l’opzione automatica e dimenticarsi del resto.

Sul piano tecnico, la rete copre il 99,7% della popolazione italiana e include la tecnologia 5G, con una velocità che raggiunge fino a 30 Mbps per tutte le offerte e prestazioni “full speed” per quelle dedicate. Un dato che garantisce stabilità nella visione di film, nelle videochiamate o nel gaming, e che permette di condividere i propri giga con altri dispositivi grazie all’hotspot sempre incluso. Anche all’estero la libertà rimane intatta, con 7,6 giga utilizzabili in Unione Europea e nessun costo aggiuntivo per chiamate o messaggi.

L’attivazione è altrettanto immediata: online o in negozio, con spedizione gratuita e nessuna attesa infinita. L’assistenza è disponibile via app, telefono o web, con personale pronto a rispondere a ogni esigenza. È un approccio che racconta una visione precisa: offrire una connessione accessibile, trasparente e umana, dove il cliente non è un numero ma parte di una community che ha scelto la semplicità come regola.

Very Mobile, in fondo, non promette solo una tariffa, ma un modo più diretto e sincero di vivere la tecnologia.