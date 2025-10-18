REDMAGIC 11 Pro, ufficiale lo smartphone da gaming con raffreddamento a liquido

Il nuovo REDMAGIC 11 Pro è stato presentato ufficialmente in Cina e si preannuncia uno smartphone da gaming molto particolare. Il brand di Nubia ha recentemente annunciato un sistema di raffreddamento a liquido per mobile e questo dispositivo sarà il primo a poterlo vantare.

Pensato come uno smartphone da gaming, il REDMAGIC 11 Pro presenta una scheda tecnica di assoluto livello. Il display utilizza la tecnologia Full-Screen 2.0 da 6.85 pollici, risoluzione da 2688×1216 pixel e un valore di refresh rate che raggiunge i 144Hz.

Interessante sottolineare che il rapporto schermo-scocca è del 95,3%. Questo risultato è possibile grazie ad una fotocamera frontale integrata sotto il display e bordi estremamente sottili. Tra le tecnologie integrate dal produttore, spicca la AI Star Shield Eye Protection 2.0 che permette di regolare in tempo reale sia la luminosità che la temperatura colore e offrire sempre una visuale ottimale per gli utenti.

Le prestazioni sono garantite dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiancato a memorie di tipo LPDDR5T e storage di tipo UFS 4.1 PRO. Al fine di tenere sempre sotto controllo le temperature di esercizio, interviene il sistema di dissipazione termica che combina la tradizionale dissipazione ad aria con quella a liquido ad alta efficienza. Una ventola Turbo Fan 4.0 raggiunge regimi di rotazione da 24.000 giri al minuto mentre il fluido del refrigerante è visibile attraverso la scocca trasparente del dispositivo.

Il REDMAGIC 11 Pro, come i suoi predecessori, può contare sui trigger laterali da 520Hz per consentire ai giocatori di migliorare le prestazioni durante i giochi più impegnativi. Passando al comparto fotografico, troviamo due ottiche principali da 50 MP supportate dall’Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Al fine di garantire ore di divertimento ininterrotto, lo smartphone da gaming è dotato di una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida a 120W con cavo e a 80W in modalità wireless. Il produttore assicura fino a 13 ore di gioco con i MOBA al massimo delle prestazioni grafiche e 10 ore con gli sparatutto.

Al fianco dello smartphone da gaming è stato presentato anche il REDMAGIC 11 Pro+ caratterizzato da finiture premium. L’utilizzo della fibra di carbonio e del vetro zaffiro conferiscono maggiore resistenza all’usura.