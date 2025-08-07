Very Esclusiva continua fino a fine agosto

Siamo ormai arrivati al mese di agosto e i vari operatori telefonici stanno aggiornando le proprie proposte. In particolare, l’operatore virtuale Very Mobile ha prorogato il suo catalogo, compresa una delle sue offerte bomba. Ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile nota con il nome di Very Esclusiva. Quest’ultima risulta infatti essere ancora disponibile all’attivazione. L’operatore continua infatti a proporla tramite una campagna promozionale.

Very Esclusiva, la super offerta di Very Mobile ritorna fino a fine agosto

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco prorogato la disponibilità della sua proposta, tra cui anche una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Very Esclusiva. Quest’ultima, infatti, continuerà ad essere a disposizione degli utenti fino a quasi la fine del mese. Secondo quanto è emerso, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile fino alla giornata del prossimo 21 agosto 2025, comprese anche le altre offerte dell’operatore.

Very Esclusiva è una delle offerte più convenienti dell’operatore grazie al suo costo per il rinnovo estremamente basso pari a soli 4,99 euro al mese. L’offerta non è però rivolta a tutti, dato che l’operatore la propone tramite alcune campagne promozionali. Si tratta inoltre di un’offerta operator attack, dunque attivabile esclusivamente dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova e WithU.

Very Esclusiva include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 4,99 euro al mese.