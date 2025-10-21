Belém 4X Pledge: strategia concreta per la transizione energetica

A Brasília, durante la pre-COP, l’Italia non si è limitata a partecipare: è salita sul palco con un’idea grande, concreta e un po’ audace. Insieme a Brasile, Giappone e India ha presentato il “Belém 4X Pledge on Sustainable Fuels”, una proposta che punta a quadruplicare entro il 2035 la produzione mondiale di carburanti sostenibili rispetto ai livelli del 2024. Un obiettivo che suona quasi come una sfida, ma che racconta bene la direzione che il nostro Paese vuole prendere nella diplomazia climatica globale.

L’Italia sfida il cambiamento climatico con un piano per carburanti puliti e collaborativi

Non si tratta di una semplice promessa da conferenza, di quelle che si applaudono e poi si dimenticano. Il piano nasce come un vero e proprio strumento operativo di cooperazione tra governi, industrie e istituzioni, pensato per generare investimenti reali e risultati misurabili. In altre parole: meno slogan, più azione. E a sottolinearlo è stata la voce del Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, che ha parlato di un impegno “concreto, basato sulle evidenze scientifiche e sulla forza delle filiere produttive”.

Dietro a questo “pledge” c’è l’idea di costruire un ecosistema globale capace di rendere i carburanti sostenibili — dai biocarburanti ai combustibili sintetici — una parte essenziale della transizione energetica. L’obiettivo non è solo ridurre le emissioni, ma anche rafforzare la sicurezza energetica, creando filiere che possano funzionare in modo efficiente e indipendente dalle tradizionali fonti fossili. E l’Italia, con la sua tradizione di innovazione tecnologica e ricerca applicata, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Ciò che rende interessante questa proposta è la visione di cooperazione internazionale che la sostiene. Non un club ristretto di Paesi industrializzati, ma una rete aperta che include anche le economie emergenti, per una transizione “equa e trasparente”. In un mondo dove il cambiamento climatico è spesso tema di divisione, questa iniziativa prova a fare il contrario: unire.

In vista della COP30, che si terrà il prossimo mese, l’Italia si presenta quindi non solo come parte del dibattito, ma come una delle voci che vogliono orientarlo. Il “Belém 4X Pledge” non è solo un documento tecnico, ma un messaggio politico e culturale: la transizione energetica non deve essere un sacrificio, ma una nuova opportunità di crescita condivisa.