Google aggiorna lo strumento Collage di Google Foto dopo i feedback degli utenti

Google Foto

Dopo settimane di test e segnalazioni, Google ha finalmente aggiornato lo strumento “Collage” di Google Foto, introducendo una serie di migliorie richieste direttamente dagli utenti. Il rollout è già partito anche in Italia e accompagna la versione 7.48 dell’app per Android, con un obiettivo chiaro: rendere la creazione dei collage più fluida, personalizzabile e immediata.

Google Foto: Collage diventa più intuitivo e flessibile

Lo strumento “Collage” è da sempre uno dei più popolari all’interno della scheda “Crea” di Google Foto, insieme a Video Ricordo, Foto cinematografica e Animazione. Finora, però, molti utenti avevano lamentato la scarsa flessibilità del flusso di lavoro: bastava un errore o una scelta sbagliata per dover ricominciare tutto da capo. Con l’ultimo aggiornamento, Google ha voluto rimettere “il controllo creativo nelle mani dell’utente”. Il nuovo Collage offre ora:

Modifiche in tempo reale senza ripartire da zero: è finalmente possibile sostituire una singola foto, cambiare layout o aggiungere immagini senza perdere le modifiche già effettuate.

Scelta del layout prima delle foto: invece di selezionare prima le immagini, ora si parte direttamente dal modello grafico, con un workflow più logico e visivo.

Nuovi modelli moderni: arrivano template aggiornati con stili minimal, layout dedicati agli eventi (come compleanni o viaggi) e una selezione più ampia di cornici.

Condivisione immediata: accanto al pulsante “Salva” è comparso il nuovo “Condividi”, che permette di inviare il collage via app o social network senza salvarlo nella galleria.

Guida integrata: nel menu “Altro” compare ora una piccola sezione “Per iniziare”, utile per chi si avvicina per la prima volta alla funzione o vuole riscoprirne le potenzialità.

Un aggiornamento costruito sui feedback reali

Google ha chiarito di aver sviluppato queste modifiche ascoltando i feedback della community. Molti utenti avevano chiesto un’esperienza meno “rigida” e un flusso di lavoro più rapido, soprattutto per la creazione di contenuti destinati ai social. Il nuovo approccio semplifica l’intero processo, riducendo i passaggi e rendendo l’editing più vicino a quello di un’app di design piuttosto che a un semplice strumento di collage fotografico.

Un altro elemento interessante è la fluidità generale dell’interfaccia, che ora adotta elementi grafici coerenti con il Material You introdotto da Android 16, con toni più morbidi e pulsanti reattivi al tema del dispositivo.