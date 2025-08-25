CoopVoce lancia EVO 20: 20 GB e minuti illimitati a meno di 5€

Se c’è un momento giusto per cambiare operatore, probabilmente è proprio adesso. Fino al 27 agosto CoopVoce lancia una delle sue offerte più convenienti e trasparenti di sempre: EVO 20. Con meno di cinque euro al mese, per l’esattezza 4,90 €, puoi avere 20 giga di traffico internet alla massima velocità, minuti senza limiti verso tutti e ben mille SMS inclusi. Non è una promozione che dura solo qualche mese: il prezzo è bloccato per sempre, così sai già quanto spenderai oggi, domani e tra qualche anno, senza sorprese o rimodulazioni improvvise.

Connessione chiara e conveniente: CoopVoce presenta EVO 20

Quello che colpisce di questa proposta è la semplicità. Non ci sono vincoli, non ci sono costi nascosti. Attivi la tua SIM e da subito hai a disposizione tutto quello che ti serve per restare connesso, chiamare, messaggiare. E se ti capita di viaggiare in Europa o nel Regno Unito, non devi preoccuparti di rimanere senza dati: per i primi trenta giorni di ogni viaggio hai a disposizione tutti i tuoi giga, proprio come se fossi in Italia.

L’attivazione è pensata per essere veloce e comoda. Puoi richiedere EVO 20 direttamente online, scegliendo se ricevere la SIM comodamente a casa, senza spese di spedizione, oppure se ritirarla in uno dei novecento punti vendita Coop sparsi in tutta Italia. Se sei già cliente CoopVoce, hai comunque la possibilità di passare a questa tariffa con un cambio promo al costo di 9,90 €, continuando poi a pagare solo i 4,90 € mensili.

In più, come sempre con CoopVoce, resti libero: puoi usare l’hotspot, hai a disposizione servizi come LoSai di Coop e l’assistenza tramite app, chat o con uno specialista. Niente sorprese in bolletta, niente costi extra, numeri a sovrapprezzo bloccati automaticamente e la certezza di un piano tariffario chiaro, senza complicazioni.

In un mercato dove le offerte cambiano di continuo e spesso i prezzi salgono dopo pochi mesi, EVO 20 rappresenta una rarità: un piano che non rincorre le mode del momento ma che ti assicura stabilità, convenienza e trasparenza. E tutto questo a un prezzo che oggi sembra quasi impossibile da trovare.