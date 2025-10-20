One UI 8 ritirata per Galaxy S22: problemi dopo l’aggiornamento

L’aggiornamento a One UI 8, basato su Android 16, era stato accolto con entusiasmo dagli utenti della serie Galaxy S22. Samsung aveva avviato il rollout mondiale, partendo da Europa e India. Tuttavia, la distribuzione è stata interrotta improvvisamente, con la rimozione del firmware dai server ufficiali. I dispositivi coinvolti sono tornati automaticamente all’ultima versione stabile precedente. Cioè One UI 7 basata su Android 15.

Galaxy S22 verso la fine del supporto: solo patch in arrivo

La decisione è arrivata dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti. In particolare, il subreddit dedicato alla serie S22 ha raccolto centinaia di messaggi su anomalie e comportamenti inattesi. Tra i problemi più citati figura un crollo improvviso della durata della batteria. Alcuni utenti parlano addirittura di un’autonomia dimezzata. Mentre altri hanno rilevato cali meno evidenti ma comunque problematici. Non mancano, però, voci fuori dal coro che riportano miglioramenti marginali. In ogni caso, l’instabilità ha spinto Samsung a sospendere tutto.

La serie Galaxy S22, che comprende i modelli S22, S22 Plus e S22 Ultra, era all’ultimo major update previsto da Samsung. L’azienda sudcoreana aveva infatti promesso quattro anni di aggiornamenti principali. E One UI 8 con Android 16 rappresentava proprio il capolinea. Resterà ancora un anno di patch di sicurezza. Ma lo sviluppo attivo del sistema operativo si concluderà qui.

La generazione S22 è storicamente significativa anche per una questione di chip. Fu infatti l’ultima ad adottare in modo sistematico gli Exynos in Europa e Snapdragon negli USA e Corea. Prima che Samsung virasse completamente verso Qualcomm con la serie S23. Da lì, il ritorno parziale di Exynos è avvenuto solo su specifici modelli e mercati. Per la serie S26, si parla di un ritorno più marcato della linea Exynos. Seguendo una strategia simile a quella della serie S24.

Samsung non ha ancora commentato pubblicamente l’interruzione dell’aggiornamento. Tuttavia, l’assenza di una spiegazione ufficiale alimenta i dubbi. Gli utenti restano in attesa di chiarimenti o di una possibile correzione del software.