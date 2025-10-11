Samsung One UI 8: il rollout parte in Europa sui Galaxy S22

One UI Samsung

L’aggiornamento a One UI 8.0 è ufficialmente in distribuzione per la serie Samsung Galaxy S22 in Europa, segnando l’inizio di una nuova fase software per i top di gamma del 2022. La versione basata su Android 16 è disponibile per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, e introduce l’ultima grande release che questi dispositivi riceveranno prima della chiusura del ciclo di aggiornamenti principali previsto dall’azienda.

One UI 8.0 arriva sui Galaxy S22 europei

Il rollout della build S90xBXXUIGYI7 è partito nelle ultime ore e riguarda in prima battuta alcuni Paesi dell’Europa centrale e orientale, tra cui la Turchia, dove le prime segnalazioni sono arrivate tramite l’analista Tarun Vats. Il pacchetto ha una dimensione di oltre 3 gigabyte, un peso coerente con la portata dell’aggiornamento e con la presenza di diverse novità grafiche e funzionali.

Secondo il calendario di rilascio abituale di Samsung, la distribuzione si espanderà in pochi giorni a tutti i mercati europei, compreso quello italiano. Al momento, infatti, non sono ancora state rilevate notifiche OTA sui Galaxy S22 venduti in Italia, ma la disponibilità dovrebbe arrivare a breve. Per verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento basta entrare in Impostazioni → Aggiornamento software → Scarica e installa.

Il quarto aggiornamento maggiore per Galaxy S22

Con One UI 8.0, la serie Galaxy S22 riceve il suo quarto major update dopo Android 12, 13, 14 e 15. Si tratta di un traguardo importante per dispositivi lanciati nel 2022 e ancora oggi solidi dal punto di vista hardware. L’aggiornamento conferma la politica di supporto software esteso inaugurata da Samsung negli ultimi anni, che garantisce quattro versioni di Android e cinque anni di patch di sicurezza ai modelli flagship.

Secondo quanto anticipato dall’azienda, il prossimo anno arriverà anche la One UI 8.5, una release intermedia che introdurrà ottimizzazioni e nuove funzioni minori, prima della chiusura definitiva del ciclo di supporto principale per la gamma S22.

Il rollout europeo di One UI 8.0 rappresenta l’ultima grande tappa nel percorso di aggiornamenti del Galaxy S22. L’interfaccia rinnovata, le funzioni intelligenti e i miglioramenti alla sicurezza consolidano la posizione dei dispositivi del 2022 come modelli ancora attuali. Samsung dimostra così la solidità del proprio ecosistema software, continuando a estendere le novità più recenti anche ai prodotti di generazioni precedenti.