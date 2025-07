Patch di luglio per Galaxy S23: non mancano le criticità

Samsung ha dato il via alla distribuzione delle patch di sicurezza di luglio 2025 per tutta la famiglia Galaxy S23. L’update è in fase di rilascio su scala europea e, come di consueto, punta a rafforzare il sistema con una serie di correzioni. Nello specifico, l’aggiornamento introduce 22 migliorie legate alla piattaforma Android e 17 dedicate all’interfaccia One UI e alle applicazioni del colosso coreano.

Il firmware si identifica con la sigla S91*BXXS8DYG1 per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, mentre sul Galaxy S23 FE arriva come S711BXXS9EYG1. Non sono previste modifiche all’aspetto grafico o all’usabilità: per vedere novità concrete sarà necessario attendere l’arrivo della nuova interfaccia One UI 8. Tuttavia, l’aggiornamento potrebbe contenere fix minori non segnalati ufficialmente, mirati alla stabilizzazione del sistema.

Galaxy S23: critiche sulla fotocamera dopo l’update e gli utenti rimangono delusi da One UI 7

Se da un lato l’aggiornamento di luglio promette maggiore sicurezza, dall’altro emergono segnalazioni di problemi tecnici legati alla fotocamera. Con l’introduzione di Android 15 e One UI 7, molti utenti della serie Galaxy S23 hanno riportato un decadimento della qualità fotografica. Le immagini appaiono sfocate, sbiadite o affette da ritardi nella memorizzazione e nella commutazione tra le fotocamere.

Le lamentele non si limitano ai modelli principali: anche il Galaxy S23 FE sembra soffrire dello stesso difetto. Sui forum e nei canali ufficiali Samsung, il malcontento si fa sentire, e la situazione sembra diffusa. Al momento, il team di sviluppo è concentrato sull’ottimizzazione della prossima versione del sistema, One UI 8, ma resta forte l’auspicio che il bug venga corretto prima del prossimo major update.

Nel frattempo, gli utenti restano in attesa di un segnale da parte dell’azienda, che potrebbe intervenire con una patch correttiva dedicata. Un piccolo disguido che rischia però di intaccare la reputazione della gamma di punta Samsung, molto apprezzata proprio per la qualità del comparto fotografico.