One UI 8.5: nuove opzioni di scelta per la navigazione

Gli smartphone Samsung, di default, presentano una modalità di navigazione basata sui tre classici tasti virtuali nella parte inferiore dello schermo. Tale approccio è rimasto invariato anche nella versione One UI 8.0. Eppure, le cose potrebbero cambiare presto. Secondo quanto riportato da SammyGuru, Samsung starebbe lavorando a una modifica che riguarda l’introduzione della possibilità di scegliere tra navigazione a gesti o tramite tasti. Il tutto già durante la configurazione iniziale del dispositivo. Suddetta novità potrebbe arrivare con la futura One UI 8.5, ancora in fase di sviluppo.
Samsung lavora ad una novità interessante per One UI 8.5
Si tratterebbe di un cambiamento che molti utenti attendevano da tempo. Oggi, infatti, chi preferisce la navigazione a gesti deve andare a cercare manualmente l’opzione tra le impostazioni di sistema. Una procedura non immediata, che può risultare poco accessibile. Ciò soprattutto per chi non ha grande familiarità con Android. Riguardo tale opzione, Samsung è sempre apparsa più conservatrice. L’azienda sudcoreana, infatti, ha sempre preferito mantenere il sistema a tre tasti come standard.
L’introduzione della selezione al primo avvio permetterebbe, invece, a Samsung di colmare tale lacuna. Inoltre, in tal modo, l’azienda può offrire un’esperienza più personalizzabile e moderna a tutti i suoi utenti. Ovviamente, è importante sottolineare che tale novità non implica l’abbandono della modalità di navigazione tradizionale. Quest’ultima, infatti, continuerà ad essere disponibile per tutti gli utenti che la trovano più comoda o rassicurante.
Il reale cambiamento riguarderà soprattutto il modo in cui le due modalità vengono presentate. Le quali non saranno più un’opzione da cercare in un secondo momento, ma come una decisione consapevole da prendere subito. Tale cambiamento segna un punto di svolta per l’universo Samsung. In tal modo, infatti, l’azienda fornisce ai suoi utenti un maggiore controllo e un livello di personalizzazione molto più elevato. Opzioni che confermano l’attenzione di Samsung verso i suoi utenti.