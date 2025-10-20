iQOO 15, svelate le specifiche complete prima del debutto

Manca ormai pochissimo al debutto ufficiale sul mercato mobile del nuovo smartphone di punta del produttore tech iQOO. Ci stiamo riferendo al prossimo iQOO 15. Nonostante questo, continuano ad emergere in rete nuove informazioni che lo riguardano. In particolare, il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato tramite un post sul social cinese Weibo le sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO 15, emergono le specifiche tecniche a poche ore dal debutto ufficiale

Continuano ad arrivare ulteriori informazioni sul prossimo smartphone di punta del produttore tech iQOO. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo iQOO 15 e ora abbiamo pressoché la scheda tecnica completa. A rivelare questi dettagli è stata una voce nota del settore. Si tratta del leaker Digital Chat Station, il quale ha pubblicato un nuovo post sulla propria pagina del social cinese Weibo.

iQOO 15 – specifiche tecniche

Display con tecnologia AMOLED, pannello Samsung M14 LEAD di tipo 8T LTPO con risoluzione pari a 2K+ (ovvero 3168 x 1440 pixel) con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz con una diagonale pari a 6.85 pollici con un sensore biometrico ultrasonico integrato

Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5

Chip Q3 per migliorare la grafica durante il gaming

Batteria con una capienza pari a 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W e con supporto alla ricarica wireless da 40W

Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP

Tripla fotocamera posteriore: sensore fotografico principale da 50 MP da 1/1.56-, sensore ultra grandangolare da 50 MP, sensore teleobiettivo con lente periscopica da 50 MP con zoom ottico pari a 3x Sony IMX882

Altro: porta di ricarica USB Type C 3.2, certificazione di resistenza IP68 e IP69, doppia speaker audio

Sistema operativo installato a bordo Android 16 con interfaccia utente personalizzata dall’azienda, ovvero la OriginOS 6.0

Queste sono dunque le presunte specifiche del nuovo iQOO 15. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di iQOO.