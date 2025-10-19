Galaxy Watch 7, arriva l’aggiornamento stabile a One UI 8 Watch con Wear OS 6

Galaxy Watch

Dopo una lunga fase di test, Samsung ha avviato la distribuzione stabile di One UI 8 Watch, l’interfaccia basata su Wear OS 6, per i suoi Galaxy Watch 7. Il rollout è partito ufficialmente in Corea del Sud, come segnalato da SamMobile, e segna la fine di un periodo di beta testing durato oltre tre mesi.

Un aggiornamento atteso: Wear OS 6 sbarca anche sui Watch 7

Con il debutto dei Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch Ultra (2025), Samsung aveva già introdotto per la prima volta Wear OS 6, anticipando persino i Pixel Watch di Google. Ora la stessa esperienza arriva anche sul Galaxy Watch 7, che si aggiorna alla nuova versione software portando con sé tutte le ottimizzazioni di sistema e le novità della One UI 8 Watch. Per il momento, la distribuzione interessa gli utenti che avevano già aderito al programma beta, ma la versione stabile sarà rilasciata globalmente nelle prossime settimane, progressivamente per tutti i modelli.

A differenza delle generazioni precedenti, il Watch 7 non è disponibile in varianti Pro o Classic, mentre la versione Ultra aveva già ricevuto One UI 8 Watch a luglio. Samsung ha inoltre condotto test paralleli anche su Watch 6 e Watch 6 Classic, che dovrebbero ricevere l’update a breve.

Cosa cambia con One UI 8 Watch

L’aggiornamento non si limita a un miglioramento estetico: si tratta di una revisione completa dell’esperienza utente, che eleva Wear OS 6 a un nuovo livello di fluidità, efficienza e integrazione con l’ecosistema Galaxy. Le principali novità includono:

Now Bar: la nuova barra dinamica introdotta su Galaxy Watch 8, ora disponibile anche sul Watch 7, che consente di accedere rapidamente a funzioni e notifiche contestuali;

la nuova barra dinamica introdotta su Galaxy Watch 8, ora disponibile anche sul Watch 7, che consente di accedere rapidamente a funzioni e notifiche contestuali; Tile rinnovati : le schermate widget dell’orologio sono state completamente riprogettate, con transizioni più fluide e maggiore coerenza con lo stile One UI;

: le schermate widget dell’orologio sono state completamente riprogettate, con transizioni più fluide e maggiore coerenza con lo stile One UI; Monitoraggio fitness potenziato dall’AI : gli algoritmi per il rilevamento dell’attività fisica sono stati migliorati grazie all’intelligenza artificiale, offrendo suggerimenti di allenamento più precisi e personalizzati;

: gli algoritmi per il rilevamento dell’attività fisica sono stati migliorati grazie all’intelligenza artificiale, offrendo suggerimenti di allenamento più precisi e personalizzati; Ottimizzazioni energetiche : Wear OS 6 riduce i consumi in background e migliora la gestione delle app attive, garantendo una maggiore autonomia;

: Wear OS 6 riduce i consumi in background e migliora la gestione delle app attive, garantendo una maggiore autonomia; Nuove animazioni e gesture più reattive, per un’esperienza tattile più naturale durante la navigazione dei menu.

Prossimi aggiornamenti per le generazioni precedenti

Samsung ha confermato che anche i modelli Galaxy Watch 5 e Watch 4 riceveranno la nuova interfaccia, ma in una fase successiva, a causa delle differenze hardware e delle ottimizzazioni richieste per i SoC più datati. La distribuzione potrebbe quindi slittare di alcune settimane, ma l’azienda coreana ha già garantito che l’interfaccia e le funzionalità chiave di One UI 8 Watch verranno portate anche su questi dispositivi.