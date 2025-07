Samsung Galaxy S23, dopo l’aggiornamento a One UI 7 peggiora la fotocamera

Dopo un’attesa piuttosto lunga e una distribuzione a singhiozzo, l’aggiornamento One UI 7 basato su Android 15 è arrivato anche sui Galaxy S23 italiani. Ma invece di portare solo miglioramenti, ha finito per introdurre anche qualche problema inatteso. Sono molte le persone che infatti si sono ritrovate a fronteggiare peggioramenti di rilievo per quanto riguarda la qualità fotografica. Il problema non riguarderebbero solo il base di gamma, ma anche gli altri dispositivi che ne fanno parte, compreso il Galaxy S23 FE.

Le lamentele sono emerse a partire da aprile, subito dopo il rilascio dell’aggiornamento, con diversi post comparsi sulla Samsung Community e su Reddit. Tra i problemi segnalati figurano: colori meno fedeli, messa a fuoco imprecisa, esposizione errata e una generale perdita di dettaglio, specialmente in condizioni di luce media o scarsa. Alcuni utenti parlano di uno scarto visibile anche confrontando le stesse scene fotografate prima e dopo l’update.

Nessuna conferma ufficiale, si attende One UI 8

Al momento Samsung non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito. La situazione non sembra colpire tutti in egual misura: alcuni utenti, infatti, affermano di non aver notato differenze oppure segnalano addirittura un leggero miglioramento. Questo lascia pensare a un problema legato più alla gestione software del post-processing che a un bug strutturale o hardware.

Nel frattempo, One UI 8 basata su Android 16 è già in fase di rilascio sui nuovi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. È possibile che, per i Galaxy S23, la correzione arrivi direttamente con questo nuovo aggiornamento. Ma i tempi non saranno brevissimi: la tabella di marcia per la distribuzione non è ancora stata comunicata e potrebbero volerci alcune settimane prima che venga reso disponibile.

Per chi ha notato un peggioramento negli scatti, non resta che attendere un eventuale fix oppure l’arrivo della prossima major release, con la speranza che il problema venga risolto senza dover attendere troppo a lungo.