Samsung cura i dettagli con la One UI 8.5: nuova animazione per l’Always On Display

One UI 8.5

Samsung continua a lavorare sull’esperienza d’uso della One UI 8.5, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata basata su Android 16. Dopo le novità strutturali legate alla stabilità e all’integrazione con le nuove funzioni AI, emergono piccoli ma significativi cambiamenti sul piano estetico e dell’interazione. Uno di questi riguarda proprio l’Always On Display (AOD), da sempre una delle funzioni più riconoscibili e distintive dell’ecosistema Galaxy.

Un cambiamento sottile ma significativo

Come rivelato dal leaker IceUniverse su X (ex Twitter), Samsung ha introdotto una nuova animazione per l’Always On Display nella build di test di One UI 8.5. Si tratta di una modifica apparentemente marginale, ma che riflette perfettamente la filosofia di design dell’azienda: curare i dettagli per rendere l’interazione più fluida, naturale e visivamente coerente.

Nel video condiviso, si nota che quando l’utente esegue un doppio tocco per riattivare il dispositivo, l’illuminazione del display si espande dal punto esatto del tocco, come se l’energia si propagasse dall’interazione. Al contrario, quando si effettua il doppio tap per spegnere lo schermo, la dissolvenza si concentra proprio nello stesso punto, chiudendo l’animazione in modo armonioso e intuitivo. Un piccolo gesto, certo, ma che dona all’interfaccia un senso di immediatezza e reattività più “fisico”, come se il contatto tra dito e schermo generasse davvero un’onda di luce.

L’importanza dei micro-dettagli nelle interfacce moderne

Questo tipo di perfezionamenti estetici può sembrare secondario, ma in realtà contribuisce in modo decisivo alla percezione di qualità e coerenza visiva. L’esperienza utente non è fatta solo di grandi funzioni o di rivoluzioni software: è spesso nelle animazioni, nelle transizioni e nei micro-feedback che si gioca il livello di “piacevolezza” complessiva di un sistema operativo.

Non a caso, Apple con iOS 26 ha puntato molto sulle animazioni dinamiche e sugli effetti di profondità — una scelta che ha diviso il pubblico, ma che ha anche rilanciato la competizione sul piano estetico. Samsung, con la One UI 8.5, sembra voler rispondere proprio su questo terreno, affinando i gesti e i movimenti dell’interfaccia per renderli più organici e coerenti.

One UI 8.5: un aggiornamento di rifinitura

Oltre alle novità dell’AOD, One UI 8.5 porterà anche miglioramenti legati alle prestazioni e all’ottimizzazione dell’AI on-device, soprattutto per la gestione delle routine intelligenti e dell’integrazione con Galaxy AI. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di una versione di consolidamento, pensata per preparare il terreno alla futura One UI 9 che accompagnerà Android 17. Come di consueto, il rollout della One UI 8.5 dovrebbe partire con la serie Galaxy S26 nei primi mesi del 2026, per poi raggiungere progressivamente i modelli precedenti, inclusi Galaxy S25, Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, e i principali dispositivi della linea Galaxy Tab.

Un tocco di eleganza in più

In definitiva, la nuova animazione dell’Always On Display rappresenta un piccolo passo in avanti nel linguaggio visivo di Samsung, un gesto che racchiude tutta l’attenzione ai dettagli che contraddistingue il marchio.