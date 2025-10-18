Galaxy S23 FE riceve One UI 8: novità per interfaccia, sicurezza e funzioni AI

È servito a aspettare un po’ ma finalmente ci siamo: ora pure gli utenti che possiedono un Galaxy S23 FE stanno iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento a One UI 8.0. La nuova interfaccia di Samsung basata su Android 16 sta arrivando e a dimostrarlo è la distribuzione già cominciata ufficialmente negli Stati Uniti, segno che il rilascio globale è ormai alle porte.

Secondo le prime segnalazioni, l’aggiornamento ha un peso di circa 3 GB e introduce la versione firmware S711USQU6EYIF. Al momento sembra disponibile solo per i dispositivi bloccati con operatore (carrier-locked), ma come di consueto la distribuzione sarà ampliata progressivamente anche ai modelli sbloccati e ai mercati internazionali.

Cosa cambia con One UI 8

La nuova One UI 8 introduce diversi miglioramenti, sia estetici sia funzionali. Il design dell’interfaccia ha subito dei cambiamenti importanti, soprattutto per quanto riguarda le transizioni che ora sono più fluide e rapide, oltre all’aspetto che si lega meglio alle applicazioni di sistema. Tra le novità più evidenti c’è il nuovo layout di Quick Share, che ora occupa l’intero schermo e offre due schede distinte, Invia e Ricevi, per semplificare la condivisione dei file.

Anche Samsung Internet riceve un restyling con un menu più ordinato e una serie di opzioni per personalizzare la barra degli strumenti. Le app Calendario e Orologio sono state aggiornate con nuove funzioni per la gestione degli eventi, dei promemoria e delle sveglie, rendendo più immediata la pianificazione quotidiana.

Sul fronte sicurezza, Secure Folder beneficia di una crittografia più robusta e di un isolamento migliorato per le app sensibili, mentre Samsung DeX guadagna opzioni aggiuntive per la rotazione del display e un’interfaccia più curata.

La Fotocamera introduce una nuova gesture di scorrimento che consente di mostrare o nascondere rapidamente i controlli sullo schermo, una funzione pensata per facilitare l’uso con una sola mano. Infine, il multitasking è stato ottimizzato con una migliore gestione dello schermo diviso e strumenti intelligenti basati sull’AI, che suggeriscono automaticamente le app da utilizzare insieme.

L’arrivo di One UI 8 rappresenta quindi un passo avanti importante per Galaxy S23 FE, che continua a ricevere attenzioni da Samsung nonostante non appartenga alla linea principale.