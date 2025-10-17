Samsung prepara una funzione per aumentare l’autonomia della batteria con One UI 8.5

La prossima One UI 8.5 di Samsung continua a svelarsi poco a poco e, secondo quanto riportato da Android Authority, introdurrà una funzione pensata per ridurre i consumi energetici in modo intelligente. Si chiama Network Battery Saver e sarà una delle novità più interessanti dell’aggiornamento, che arriverà dopo la già corposa revisione grafica introdotta con One UI 8.0.

Il nuovo strumento nasce con l’obiettivo di ottimizzare la durata della batteria agendo sulla connessione di rete quando lo smartphone è inattivo. In particolare, limiterà in automatico le attività in background nelle ore in cui l’utente non utilizza il dispositivo, come durante la notte o nei momenti di inattività prolungata.

Come funziona il nuovo risparmio energetico

La gestione intelligente della funzione si basa su Personal Data Intelligence, un sistema AI già presente nei dispositivi Galaxy che analizza le abitudini quotidiane per adattare il comportamento del telefono. Questa tecnologia, utilizzata anche per suggerimenti personalizzati e interazioni ottimizzate con le app, verrà ora applicata per migliorare l’efficienza energetica.

Attivando il Network Battery Saver, lo smartphone sarà in grado di individuare i periodi in cui è improbabile un utilizzo attivo e ridurrà automaticamente l’attività di rete, limitando sincronizzazioni e processi non essenziali. Il risultato sarà una diminuzione dei consumi in standby e, di conseguenza, una maggiore autonomia generale senza sacrificare le prestazioni nelle ore di utilizzo reale.

Una One UI più intelligente e autonoma

Samsung punta sempre di più sull’intelligenza artificiale per rendere la gestione energetica più dinamica e personalizzata. L’integrazione di Network Battery Saver rappresenta un ulteriore passo verso un sistema operativo capace di adattarsi ai comportamenti dell’utente, prolungando la durata della batteria in modo trasparente e automatico.

One UI 8.5, che sarà basata su Android 16, è attesa nei prossimi mesi insieme ai nuovi Galaxy S26, e promette di rendere i dispositivi Galaxy ancora più efficienti e autonomi nella gestione delle risorse.