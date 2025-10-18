WindTre, per gli ex clienti arriva l’offerta GO 220 XXS 5G

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco deciso di stuzzicare nuovamente l’attenzione dei suoi ex clienti. Per alcuni fortunati, infatti, sarà possibile tornare con l’operatore attivando una nuova offerta di rete mobile estremamente vantaggiosa. Ci stiamo riferendo questa volta alla super offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 220 XXS 5G. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre, arriva una nuova super offerta mobile per alcuni fortunati ex clienti

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre stanno ricevendo una interessante proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di invitarli a tornare attivando un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Si tratta dell’offerta nota con il nome di WindTre GO 220 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, l’offerta mette a disposizione un bundle molto ricco.

Ogni mese, infatti, gli utenti potranno avere accesso a ben 220 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare anche fino a 100 SMS, da inviare sempre verso tutti i numeri.

Si tratta dunque di un bundle davvero sorprendente. Nonostante questo, gli ex clienti dovranno pagare un costo per il rinnovo davvero basso. L’operatore sta infatti proponendo questa offerta ad un costo di appena 4,99 euro al mese. Tutto questo con anche il costo di attivazione e il costo per la scheda sim azzerati. L’operatore sta comunque personalizzando questa offerta, quindi in base agli utenti potrebbe variare qualcosa, come ad esempio la quantità di SMS inclusi oppure la data di scadenza. In ogni caso, l’operatore ha avviato una nuova campagna sms per avvisare gli ex clienti coinvolti. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it:

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 29/10. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go220xxs5gecm2”.