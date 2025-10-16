WindTre, arriva la nuova offerta GO 250 M 5G Digital

L’operatore telefonico italiano WindTre stupisce ancora e questa volta lo fa aggiornando il suo catalogo di super offerte di rete mobile. L’operatore, in particolare, ha da poco reso disponibile una nuova offerta operator attack a basso costo, ovvero la nuova offerta nota con il nome di WindTre GO 250 M 5G Digital. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre aggiorna la sua proposta, arriva la nuova offerta WindTre GO 250 M 5G Digital

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato la sua proposta con una nuova offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile nota con il nome di WindTre GO 250 M 5G Digital. Quest’ultima è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Trattandosi di un’offerta di tipo operator attack, sarà attivabile soltanto da una particolare tipologia di utenti.

In particolare, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, NTmobile, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segnoverde, Dimensione Mobile.

Con l’offerta WindTre GO 250 M 5G Digital, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle estremamente ricco. Sarà infatti possibile utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti potranno inoltre navigare alla massima velocità disponibile messa a disposizione dall’operatore. Oltre a questo, l’offerta mette a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms, da inviare sempre verso tutti i numeri.

Come già detto, ci troviamo di fronte ad un’offerta a basso costo. Il costo per il rinnovo è pari infatti a soli 7,99 euro al mese.